Un forum en Atlantique pour redonner à la jeunesse l’espoir d’un meilleur avenir

La promotion de la santé mentale des jeunes sera au cœur d’un forum dès lundi, à Charlottetown. Les organisateurs souhaitent partager l’importance de l’engagement communautaire comme vecteur d’espoir dans notre société moderne.

D’une durée de trois jours, l’événement est organisé par l’Institut d’été sur les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique (IÉA).

Arianne Melara Orellana, membre du conseil d’administration, affirme que le contexte planétaire soulève beaucoup de questions chez les jeunes quant à l’avenir, pour les prochaines générations en particulier.

On vient de sortir — même, on est toujours dans — un contexte post-pandémie de 2019. Il y a beaucoup de répercussions climatiques, on a beaucoup parlé de troubles sociaux et il y a beaucoup de couvertures médiatiques qui alimentent un sentiment de désespoir en ce qui concerne l’avenir et où l’on s’en va , souligne-t-elle.

Le thème du forum, Éveiller l’espoir grâce à l’action communautaire, a été pensé afin de saisir des occasions pour mobiliser la communauté, en créant des objectifs qui vont aider les générations actuelles et futures.

Le phénomène de l'éco-anxiété - l'anxiété face aux changements et dérèglements climatiques - est de plus en plus présent en clinique, selon les observations de la psychologue clinicienne Julia Santo. Photo : getty images/istockphoto / Daniel Balakov

Oui, il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de défis quant à l’avenir. Mais on veut que chaque participant du forum sorte du forum avec un sentiment renouvelé d’espoir [...] Et s’embarque dans des initiatives qui vont alimenter l’espoir d’avantages , avance Arianne Melara Orellana.

La rencontre s’adresse à toute personne qui souhaite collaborer pour améliorer la santé mentale des jeunes.

On veut vraiment toucher les différents domaines de la vie quotidienne, personnelle, professionnelle et familiale , dit Arianne Melara Orellana.

L’espoir à travers l’engagement communautaire

Les organisateurs du forum feront place à différentes voix de la diversité grâce à des ateliers et des conférences avec des militants pour le climat, des associations multiculturelles, des regroupements de femmes et des organisations autochtones.

Les deux conférenciers principaux du forum sont le cinéaste connu pour ses conférences sur la santé mentale et la pleine conscience Tyler Simmonds et la psychologue clinicienne de la Première Nation de Doki, en Ontario, Dre Brenda Restoule.

La Dre Brenda Restoule est aussi est directrice générale du First Peoples Wellness Circle, une organisation nationale qui se consacre à la promotion du bien-être mental des Autochtones en s'appuyant sur leurs connaissances. Photo : CBC

La perspective autochtone nous montre que le bien être est influencé entre l’espoir pour l’avenir et les liens interpersonnels , soutient Arianne Melara Orellana. L'action communautaire, c’est fait par la mobilisation d’individus qui sont passionnés.

Des ateliers et des conversations sur comment faire pour inspirer le changement dans les communautés sont aussi à l’horaire du forum.

Catalyseur aux changements sociaux

Active depuis 2003, l’ IÉA s’est davantage orientée dans la dernière décennie vers la promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes.

Après la publication d’un mémoire en 2022, l’institut se mobilise pour faire adopter les principes en collaboration avec des parties prenantes de tout le Canada atlantique.

Des recommandations avaient été présentées aux conseils des ministres dans les provinces atlantiques.

L'Institut d'été sur les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique est un organisme à but non lucratif bilingue créé qui a vu le jour en 2003. Photo : Gracieuseté : Institut d'été sur les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique

On parle beaucoup d’organiser les ressources gouvernementales ou non gouvernementales pour soutenir l’approche de la santé mentale dans toutes les politiques , explique Arianne Melara Orellana.

L’ IÉA espère que le Forum 2023 devienne un catalyseur aux changements sociaux et aider les collectivités du Canada atlantique à devenir de plus en plus inclusives et équitables.

L’événement se déroule du 21 au 23 août 2023 au collège Holland à Charlottetown. Près de 200 personnes sont pour le moment attendues.

Avec les informations de Jimena Vergara