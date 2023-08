À Yellowknife, 39 patients sont toujours en attente d’évacuation

Alors que 95 % de la ville de Yellowknife a été évacué, 39 patients de l’hôpital territorial Stanton attendent toujours d’être transportés en Colombie-Britannique par avion.

À l’heure actuelle, un transporteur C-17 est sur place et on travaille avec le personnel médical de Stanton pour évacuer les derniers patients de l’hôpital , explique l'adjudant-chef Richard Francoeur des Forces armées canadiennes.

L'avion a dû être préparé à la base militaire aérienne de Trenton, en Ontario, avant de s’envoler pour Yellowknife afin d’y évacuer les derniers patients, ce qui explique ce délai, assure Richard Francoeur.

La présidente-directrice générale de l’Administration des services de santé et des services sociaux, Kimberly Riles, souligne qu’au cours de la semaine entre 280 et 290 patients ont été évacués de la capitale vers l’Alberta et la Colombie-Britannique.

Donc, maintenant nous évacuons 39 patients par avion vers la Colombie-Britannique où ils seront transférés dans différents hôpitaux selon la décision de la province , indique-t-elle.

Il s’agit de la dernière étape du plan d’évacuation massif de l’hôpital. Kimberly Riles assure qu’une fois les patients transférés, du personnel se chargera de contacter les familles afin de leur transmettre les informations nécessaires. Elle demande toutefois aux gens d’être patient.

Publicité

Nous reconnaissons qu’il y a une forte demande des familles et du public pour de l’information concernant des proches qui ont été déplacés et nous vous demandons d’être patient pendant que nous continuons à faciliter l’accès à ces informations , assure-t-elle.

Plusieurs patients externes nécessitant des suivis médicaux, notamment des femmes enceintes arrivant bientôt à terme ainsi que des personnes ayant des traitements de dialyses, ont été transférés vers des hôpitaux, principalement en Alberta, au cours des derniers jours.

Selon les autorités, il resterait environ un millier de travailleurs essentiels à Yellowknife. Les urgences de l’hôpital de Santon demeurent ouvertes afin de soigner ces travailleurs et les résidents qui sont toujours sur place.