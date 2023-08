Le Conseil jeunesse provincial du Manitoba prépare son 50e anniversaire

L'année 2024 marquera le 50e anniversaire du Conseil provincial jeunesse du Manitoba. L'organisation, qui représente la jeunesse d'expression française dans la province, compte célébrer l'événement en grand.

Le directeur général de l'organisme, Derrek Bentley, a donné un avant-goût des festivités à la vingtaine de participants réunis pour l'assemblée générale annuelle du CJP, vendredi soir, à la salle Antoine-Gaborieau, au Centre culturel franco-manitobain.

On a beaucoup d'annonces qui s'en viennent. Je peux déjà dire qu'en janvier il y aura un mini-party pour lancer ça. Pendant l'été, on aura une exposition 50 ans, au CCFM pour partager notre histoire et même notre futur , lance-t-il, en entrevue à Radio-Canada. En octobre 2024, on aura un grand rassemblement pour la communauté au complet pour dire que le CJP est là depuis longtemps et va être là pour longtemps.

Déjà présents au Festival du voyageur, le CJP promet de bonifier ses événements, comme le Hého Late Show ou le Petit Canada avec des invités spéciaux , affirme Derrek Bentley, qui laisse planer le mystère.

Le directeur général du CJP affirme que le gouvernement du Manitoba offre du financement pour ces célébrations. Cette annonce permet à l'organisme de se pencher plus concrètement sur l'organisation des festivités.

Le CJP heureux d'avoir pu reprendre les liens avec ses membres

L'année 2022-2023 a été pour le CJP , une année de relance et de tisser des liens avec une nouvelle génération , indique la présidente de l'organisme, Danèle Dequier, dans son rapport de la présidente.

On a une nouvelle génération qui embarque. Le moment clé pour recruter de nouveaux membres et continuer à bâtir leur fierté francophone, c'est quand il commence le secondaire , a lancé la présidente, Danèle Dequier, lors de l'assemblée générale.

Ouvrir en mode plein écran Danèle Dequier entame la deuxième année de son mandat comme présidente du Conseil jeunesse provincial du Manitoba, en 2023-2024. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Derrek Bentley renchérit en rappelant que la pandémie a été un obstacle à une programmation en continu.

Publicité

D'avoir cette pleine année et de ne pas être hyper inquiet en termes de restriction sanitaire, c'était excellent. Un jeune au secondaire est seulement là quatre ans. Avec la pandémie, de 25 % à 75 % de leur vie au secondaire, nous n'étions pas là , raconte-t-il. Quand ils sont à la DSFM ou en immersion, c'est facile de savoir si on s'en va là, qu'ils vont parler français. On est heureux d'être de retour maintenant pour les pogner au secondaire et de savoir qu'ils veulent participer à nos projets.

Au cours de la dernière année, l'organisation a élaboré et adopté un plan stratégique pour 2023-2028.

Un plan qui a renforcé sa mission de cultiver chez les 14 à 25 ans, le sentiment d'appartenance à la francophonie ainsi que la capacité et la volonté de contribuer à leurs diverses communautés , lit-on dans le document.

Ouvrir en mode plein écran Une vingtaine de personnes ont participé à l'assemblée générale annuelle du Conseil jeunesse provincial du Manitoba, vendredi soir, au CCFM. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

La présidente du conseil d'administration, Danèle Dequier, indique que l'inclusion et la diversité comptent parmi le premier axe de ce plan stratégique, qui vise aussi l'engagement et la fierté.

Publicité

Ça fait longtemps que c'est une valeur au CJP . La communauté d'expression française au Manitoba est grande et on veut rendre nos activités accessibles au plus de gens possible , a-t-elle dit en entrevue au Téléjournal. On tient à aller vraiment vers les jeunes des communautés marginalisées et des régions rurales éloignées parce que c'est une clientèle qu'on a plus de difficultés à atteindre

Le CJP veut aussi autochtoniser la pensée, les actions, les services et les projets , indique le document.

Ce nouveau plan stratégique est le fruit de consultations en ligne, mais aussi lors d'une journée de consultation tenue en décembre 2022.