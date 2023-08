2 ans de prison pour ne pas avoir signalé les violences de son conjoint sur son bébé

Une mère de Lethbridge, qui n'a pas signalé les violences subies par son enfant, a été condamnée vendredi à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d’une période de probation de trois ans.

La femme de 31 ans, qui ne peut être nommée afin de protéger l'identité de sa fille, avait plaidé coupable d'avoir manqué de fournir les choses nécessaires à l'existence de l'enfant.

Avertissement : Cette histoire contient des détails sur un cas de maltraitance d'enfant qui peuvent choquer.

L’enfant, née le 5 décembre 2022, a été violemment maltraitée au cours de ses six premières semaines de vie.

Une jeune enfant en bonne santé a été gravement maltraitée par son père dans sa propre maison et, lorsque la mère a eu la possibilité de lui apporter de l'aide, elle ne l'a pas fait , a souligné le procureur Drew Gillespie lors de sa plaidoirie sur la détermination de la peine.

Les personnes qui étaient censées lui apporter amour et sécurité sont celles-là mêmes qui ont refusé de le faire , a-t-il ajouté.

« Une existence difficile »

John Oman, l'avocat de la défense, a qualifié l'affaire de difficile et troublante pour tout le monde .

Il a par ailleurs décrit sa cliente comme une femme qui a vécu une vie sans beaucoup de soutien , en passant notamment du temps sans domicile fixe, en vivant dans la rue et dans des refuges, et en luttant contre des problèmes de dépendance.

La petite fille vit désormais avec une mère adoptive, qui a indiqué qu'elle avait des rendez-vous quotidiens chez le médecin et le kinésithérapeute.

Rappel des faits

Le 18 janvier 2023, la police a découvert la fillette en détresse médicale au domicile de ses parents. Elle a été transportée par avion à l'Hôpital pour enfants de l'Alberta à Calgary, où les médecins ont constaté qu'elle souffrait de graves blessures aux ligaments de la colonne vertébrale.

L’enfant présentait également une hémorragie dans les deux yeux ainsi qu’une rétine détachée et déchirée dans l'œil gauche.

Deux accusations d'agression sexuelle ont été retirées après que les médecins ont indiqué n’avoir trouvé aucune preuve de ces crimes.

C’est la colocataire du couple qui a dénoncé le père, après l’avoir vu agresser le bébé, en le frappant au visage et à la tête et en lui enfonçant la tête et le torse dans le canapé et le lit.

Elle a été qualifiée d' héroïne par le tribunal pour son action, qui a probablement sauvé la vie de la fillette.

Le père a plaidé coupable en juin d'agression aggravée et de manquement à l'obligation de fournir les choses nécessaires à l'existence. Il a été condamné plus tôt ce mois à 7 ans de prison.

Pour expliquer son geste, il a dit qu'il se sentait frustré par le bébé et qu'il l'a déjà laissé tomber sur un matelas par frustration.

Avec les informations de Meghan Grant