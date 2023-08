La Colombie-Britannique déclare l’état d’urgence à cause des feux de forêt

La Colombie-Britannique déclare l’état d’urgence en raison des feux de forêt qui menacent plusieurs communautés à travers la province, a annoncé le premier ministre David Eby.

Les autorités s'inquiètent des conditions météorologiques qui risquent d’exacerber une situation déjà dévastatrice.

La situation est critique et volatile, rappelle David Eby.

Au cours de la dernière heure, nous sommes passés de 4500 propriétés faisant l’objet d’un ordre d’évacuation à plus de 15 000 foyers touchés, des familles.

Faciliter la prise de mesures extraordinaires

L’état d’urgence permettra à la province de disposer des outils nécessaires au soutien des communautés, des familles, et du brave personnel de première ligne qui affronte les feux , a affirmé le premier ministre.

Qu’est-ce que l’état d’urgence implique? L'état d'urgence déclaré par la province vise à communiquer la gravité et la détérioration de la situation des feux de forêt. Selon la province, il permet de donner des ordres spécifiques et de fournir des ressources telles que de l'hébergement, de l'équipement ou toutes autres ressources nécessaires au combat des feux de forêt sur le terrain.

En déclarant l'état d'urgence provincial, nous pouvons prendre des mesures extraordinaires qui pourraient inclure, par exemple, des décrets qui restreignent les déplacements dans des zones spécifiques si les gens ne se conforment pas aux directives , explique Bowinn Ma, la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique de la province.

La ministre ajoute qu’en ce moment, le niveau de coopération est très important entre les niveaux de gouvernements.

La Colombie-Britannique a connu 1849 feux de forêt depuis le début de la saison.

Si vous recevez un ordre d'évacuation, partez

Ne mettez pas les pompiers en danger en restant chez vous si vous avez reçu un ordre d'évacuation , demande le premier ministre.

La province demande également aux voyageurs qui prévoient séjourner dans les régions touchées par des feux de forêt d’annuler leurs plans.

Les routes doivent être dégagées pour les premiers intervenants, les équipes d'urgence, les personnes évacuées et les logements doivent également être disponibles.

Progression importante des feux et nouvelles évacuations en C.-B.

Le défi de l’hébergement

De plus en plus de gens sont évacués et l’accès à l’hébergement est un défi croissant dans l’Intérieur de la province. Nous avons besoin de ces logements pour assurer la sécurité de la population et pour héberger les travailleurs de première ligne comme les pompiers et les travailleurs de la santé , a affirmé Bowinn Ma.

Des campements de pompiers ont eux-mêmes fait l’objet d’ordres d’évacuation. Les pompiers sont évacués de leur camp alors qu'ils luttent activement contre les incendies , a précisé la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique.

Des feux près de Kelowna continuent d'entraîner de nombreux ordres d'évacuation.

D'une menace potentielle à une menace imminente

Dans les dernières 24 heures, les alertes d’évacuations sont devenues des ordres d’évacuation, comme des dominos , indique Bowinn Ma.

À cette vitesse, nous passons d'une menace potentielle à une menace imminente. C'est incroyablement inquiétant.

Elle ajoute que le front froid continuera à provoquer des phénomènes météorologiques imprévisibles qui rendront la lutte contre les incendies très difficile.