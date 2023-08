Jake Allen passe un bel été, malgré l’incertitude

Jake Allen garde la tête froide malgré toutes les rumeurs et suppositions sur son avenir. Même si le gardien de but originaire de Fredericton est un vétéran de 10 saisons dans la Ligue nationale de hockey, sa place est loin d'être acquise.

C'est qu'il y a deux semaines, les Canadiens de Montréal ont fait l'acquisition d'un gardien de but, Casey DeSmith, des Penguins de Pittsburgh.

Un échange qui a créé un flottement pour Allen et les autres gardiens de l'organisation.

Non, je n'ai pas été surpris, du tout , jure le cerbère néo-brunswickois. C'est la façon de faire des affaires maintenant. L'argent est un facteur important aussi.

Les Canadiens ont été impliqués dans un échange majeur à trois équipes, où chacune d'elles tentait d'équilibrer budget et talents.

En facilitant l'échange, Montréal devait accueillir DeSmith et, du même coup, créer une congestion devant le filet.

Il y a Allen, Samuel Montembeault, DeSmith et Cayden Primeau, qui tente de faire sa place lui aussi.

À moins d'un autre mouvement de personnel, il y aura de la compétition au camp d'entraînement, dans un mois.

Ce sera un défi, c'est certain , déclare Allen. Mais chaque année, je vais au camp avec l'idée de prouver que j'ai ma place dans la Ligue nationale.

Il a passé l'été au Nouveau-Brunswick, où il s'est entraîné quatre fois par semaine sur la glace.

Ça s'est bien déroulé , dit-il. J'ai hâte de revenir au jeu.

Cela dit, les coups de patin durant l'été n'éloignent pas l'imprévisibilité de l'automne à venir.

Il y a plusieurs options pour les Canadiens, dont celle de se départir du Néo-Brunswickois ou de commencer la saison avec trois gardiens.

Marc-Antoine Godin explique la problématique d'un ménage à trois ici.

Cette incertitude pourrait gâcher un été... Mais Allen se fait philosophe.

Ce serait différent, c'est sûr, si l'équipe prend cette direction. Mais, je ne contrôle pas cela. Je me concentre sur moi, c'est-à-dire avoir un bon camp et un bon début de saison. J'ai confiance en mes moyens, dans mes habiletés et dans mon jeu.