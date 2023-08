Augmentation des inscriptions pour les cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Tous les cégeps de la région connaissent une augmentation de clientèle. Cette hausse est attribuable aux efforts de recrutement à l'international, mais aussi aux initiatives prises par les établissements pour séduire et retenir les étudiants entre leurs murs.

Ce sont 480 étudiants de plus qui se sont inscrits par rapport à l’année dernière.

Au Cégep de Jonquière, cette hausse est attribuable en grande partie aux étudiants étrangers. Cent étudiants de plus que l’an passé s’y sont inscrits, dont 50 étudiants internationaux additionnels.

On a des étudiants internationaux qui viennent faire leur parcours au complet ici. On a des étudiants internationaux qui sont dans des protocoles d'ententes par exemple en Europe, ils viennent faire un an ici, par exemple. On a des étudiants athlètes qui veulent venir jouer avec les Gaillards dans nos différentes équipes , a affirmé Sylvain Gaudreault, directeur général du Cégep de Jonquière.

Sylvain Gaudreault est le directeur général du Cégep de Jonquière.

Programmes variés

Avec 127 inscriptions de plus que l’an dernier, la direction du Cégep de Saint-Félicien constate aussi que cette clientèle s'intéresse à des programmes variés.

Partout, nos étudiants internationaux, on les retrouve partout dans nos programmes techniques, on retrouve 100 étudiants de plus, dans nos programmes techniques que l'année dernière et au niveau des préuniversitaires, on en a 20 et on retrouve également 20 étudiants qui sont arrivés à Saint-Félicien pour étudier en préuniversitaire en sciences de la nature , a mentionné Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep de Saint-Félicien.

Pour le moment, l'institution félicinoise ne pouvait fournir de données pour ses étudiants étrangers.

En plus de l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers, le Collège d'Alma explique sa hausse de fréquentation par d'autres facteurs.

Cent-cinquante étudiants de plus que l’année précédente s’y sont inscrits. La hausse d'étudiants en provenance de l'étranger se chiffre à 52.

De nombreux étudiants se sont rendus sur place au Collège d'Alma pour découvrir les organismes présents vendredi, lors d'une journée portes ouvertes.

Il y a des programmes qui ont été revampés, qui ont obtenu un succès fulgurant, je pense à sciences humaines , a indiqué Frédéric Tremblay, coordonnateur des communications et du développement institutionnel au Collège d’Alma.

Et petite particularité, il a été possible d'admettre davantage d'étudiants en technique policière.

Il y a des besoins de main-d'œuvre criants, donc il y a eu une augmentation de quotas de la part du gouvernement. On en accueille tout près de 130 cette année alors que d'habitude, on est plus autour de 80-90 , a ajouté Frédéric Tremblay..

Espaces collaboratifs

Pour attirer de nouvelles clientèles, les cégeps misent sur des espaces collaboratifs, comme à Jonquière ou à Chicoutimi.

D'ailleurs, la direction du Cégep de Chicoutimi, qui a 100 inscriptions de plus au total cette année, veut offrir un accompagnement personnalisé aux élèves. Pour ce qui est de ceux de l'extérieur, ils sont 121 de plus qu'il y a 12 mois.

Plus on met des mesures avec des centres d'aides par exemple, cette année on en ajoute des nouveaux en sciences, en philosophie. Plus on accompagne nos étudiants et qu'on les aide, plus ils réussissent. Ça peut diminuer les échecs, ça peut leur donner un sentiment de confiance en leur capacités. Quand on les aide avec leur anxiété, quand on les aide avec leurs méthodes de travail, ça permet qu'ils concrétisent leur histoire qu'ils veulent vivre au Cégep de Chicoutimi , a conclu pour sa part Christian Tremblay, directeur des études au Cégep de Chicoutimi.

Christian Tremblay, directeur des études au Cégep de Chicoutimi.

D'après un reportage de Claude Bouchard