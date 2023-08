Une suspension de 60 jours du permis du Domaine Le Cageot maintenue par le tribunal

Le Domaine Le Cageot à Jonquière verra finalement son permis de production artisanale être suspendu pour une période de deux mois.

Le Tribunal administratif a tranché le 2 août en faveur de la Régie des alcools, des courses et de jeux du Québec (RACJ), qui lui reproche essentiellement de s'être approvisionné en trop grande quantité sur d'autres terres que celles du vignoble pour sa matière première.

La suspension vise le permis de production artisanale de vin et de boisson alcoolique à base de petits fruits.

On n'aura pas l'autorisation de produire aucun alcool ainsi que d'en vendre pendant un délai de 60 jours , a reconnu Pierre-Philippe Tremblay, président-directeur général du Domaine Le Cageot.

La direction du Domaine avait d'abord contesté cette décision rendue en juillet 2022, ce qui avait repoussé la suspension. Mais, l'entreprise devra bientôt s'y plier.

Toutefois, la date d'entrée en vigueur de la suspension n'a pas encore été déterminée.

On est en négociation avec la Régie pour voir à quel moment ils vont venir suspendre notre permis , a révélé le PDG .

Quatre manquements

D’après ce qui est inscrit dans la décision rendue par les juges administratifs Pascal Sarrazin et Odette Laverdière, la RACJ estime qu’une suspension de 60 jours est raisonnable afin de permettre à Cageot de comprendre l’ampleur de la réglementation et de trouver une solution à sa problématique d’approvisionnement de la matière première.

Toujours selon la Régie, la suspension lance un message aux autres titulaires.

Selon le jugement, l’entreprise ne peut à la fois bénéficier des avantages d’un permis de production artisanale et d’un permis de production industrielle pour la fabrication de boissons alcooliques.

Ouvrir en mode plein écran Le Cageot offre plusieurs types de produits. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Trois manquements stipulés par la RACJ , et confirmés par le tribunal, concernent les raisins et un autre porte sur les bleuets. En 2019, Le Cageot a dépassé la limite permise de 50 % de raisins provenant d'ailleurs. Pour 2020 et 2021, ce sont des raisins acquis par un appel d'offres et par une location qui ne peuvent être considérés comme des raisins produits par l'entreprise. Finalement, le dernier concerne des bleuets acquis à titre de locataire.

Une bonne année 2023

Pour ce qui est de la production 2023, elle devrait être suffisante.

On a une belle saison de raisins qui s'en vient. On va avoir le temps de produire, de vinifier , a-t-il ajouté.

Comme la suspension n'est pas encore en vigueur, le vignoble va accueillir comme prévu le festival Festifraîches, vendredi et samedi.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque et Andréanne Larouche