Des chercheurs de l’UBC filtrent des microplastiques grâce aux plantes

Une équipe de chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) propose une solution expérimentale face au fléau de la pollution plastique dans les eaux. Elle a créé un filtre composé d’éléments organiques et biodégradables, soit de la sciure de bois et de l’acide tannique, qui retient la plupart des particules de microplastiques et nanoplastiques présents dans l’eau.

L’étude publiée en juin (Nouvelle fenêtre) (en anglais) dans la revue scientifique Advanced Materials démontre la capacité de séparer les déchets de microplastique plus petits que le diamètre d’un cheveu de l’eau, explique Orlando Rojas, directeur scientifique de l’institut de bioproduits de l’ UBC et titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur les bioproduits forestiers .

La substance formée lorsque l’acide tannique est mélangée à de la sciure de bois créé une barrière imperméable aux microscopiques particules de plastiques.

L'équipe a notamment analysé des microparticules plastique dans des sachets de thé en polypropylène. Elle a constaté que leur méthode permettait de piéger de 95,2 % à 99,9 % des particules de plastique.

Orlando Rojas explique aussi que leur expérience a permis d'empêcher l'accumulation de microplastiques dans les organes des souris.

Ouvrir en mode plein écran Un microplastique est une particule de moins de 5 millimètres, selon Santé Canada. Photo : getty images/istockphoto / pcess609

Nous ne pouvons pas [les] voir de nos propres yeux. Nous devons utiliser des techniques de pointe pour voir ce type [de déchet] que nous appelons microplastique et nanoplastique , explique Orlando Rojas.

Le microplastique et le nanoplastique proviennent de l’érosion de particules de plastiques, explique le directeur. Toute forme de plastique, comme le polystyrène, le polypropylène ou le polyester, est donc vouée à se désintégrer notamment dans l’eau.

Depuis plusieurs années, des chercheurs soulignent la présence de ces particules dans l’eau, qui ont des répercussions sur la santé de nombreux animaux.

Les humains sont également concernés, car ces particules s’accumulent dans notre organisme, à cause de la présence de déchets plastiques notamment dans l'eau potable par exemple. La communauté scientifique tente de déterminer quels effets ces particules ont dans le corps humain.

Ouvrir en mode plein écran L’acide tannique (dans le flacon) est extrait d’écorce de bois (dans la coupelle). Ce composant organique est également présent dans les fruits trop mûrs, qui rendent leur consommation désagréable. Photo : Faculté de foresterie de l'Université de la Colombie-Britannique/Jillian van der Geest

Un progrès encourageant

Cette pollution plastique pénètre partout, selon Maite Maldonado, professeure au département Terre, Océan et Sciences atmosphériques de l’ UBC , qui estime que cette recherche, bien qu’expérimentale, est une merveilleuse avancée , car le filtre collecte aussi les nanoplastiques.

Publicité

Lynn Wharram, présidente de la fondation Surfrider pour le sud de l’île de Vancouver, se réjouit de la découverte des chercheurs de l’ UBC . Le problème est pire que ce que nous pensons, donc chaque effort est un progrès vers un monde sans plastique.

Lynn Wharram estime que cette découverte répond à deux critères importants : le filtre semble être inoffensif pour l’environnement et est économique.

Lilly Woodbury, responsable régionale chez la fondation Surfrider Canada, considère de son côté le filtre comme un bon outil qui ne doit cependant pas faire perdre de vue le fléau qu’est la pollution plastique.

Nous devons traiter le problème à la source en éliminant dans l’idéal toute forme de plastique qui se désintègre en microplastique pour éviter une pollution plastique de l’eau.

Orlando Rojas pense que leur découverte pourrait être utilisée à plus grande échelle, par exemple dans les usines de traitement des eaux usées. Cependant, l'étape suivante consiste à évaluer la technique et la faisabilité économique de la solution que nous proposons , dit-il.