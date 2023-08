Des feux ravagent l’Okanagan, « on pouvait entendre des maisons exploser »

Depuis jeudi, des milliers de résidents de West Kelowna et de Kelowna, dans la région de l’Okanagan en Colombie-Britannique, ont dû évacuer leur propriété en raison des feux de forêt de McDougall Creek, de Clifton et de Lake Country. Au-delà des nombres, ce sont des individus, des familles avec leurs animaux et des communautés qui sont touchés.

Steven Francis habite le quartier Rose Valley à West Kelowna depuis 29 ans. Avec sa famille, il a quitté leur maison dans la nuit de jeudi à vendredi avec leur chien et leurs trois chats.

Le feu est arrivé jusqu'à notre porte, avec toute sa rage et sa puissance. Et je me suis effondré , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Moins de vingt-quatre heures depuis son apparition jeudi en fin de journée, le feu de forêt de McDougall Creek a dévasté 68 kilomètres carrés de territoire. Le feu est considéré non maîtrise par BC Wildfire, et continue d’être à l’origine d’ordres d’évacuation. Photo : Radio-Canada / Winston Szeto

Du jamais vu

Je n'avais jamais vu d'incendies comme ça. L’agressivité du vent [...] qui a littéralement remonté chaque flanc de montagne et a continué à souffler sur des kilomètres en transportant les flammes. C'est terrifiant , précise Steven Francis.

Un constat que partage Robert Louie, chef de la Première Nation Westbank située tout près de West Kelowna. Je n'ai jamais vu la fumée et le feu aussi près de la communauté. Tout le flanc de montagne n'était qu'une boule de feu. [...] On pouvait entendre des maisons exploser , indique-t-il.

Le nombre de propriétés qui ont été la proie des flammes n’a pas encore été précisé par les autorités, qui attendent de pouvoir procéder à une évaluation en toute sécurité.

Partir en toute vitesse

Vendredi après-midi, plus de 3000 propriétés étaient frappées d'ordres d’évacuation à West Kelowna et Kelowna, et plus de 5000 propriétés étaient touchées par des d'alertes d'évacuation.

Nous avons eu cinq minutes , indique Tamara Beatty, qui a évacué sa maison du secteur de Clifton, au nord de Kelowna.

J'ai remarqué, dans la rue voisine, qu’il y avait des policiers, des camions de pompiers et des gens qui faisaient du porte-à-porte. [...] Mon mari a vu qu’il y avait un incendie au bout de notre rue , précise-t-elle. À peine leurs sacs faits, les policiers sont venus frapper à leur porte, leur indiquant qu’il fallait quitter dès maintenant .

Julien Picault, résident de Kelowna, a également quitté son domicile dans la nuit de jeudi à vendredi avec son épouse et leurs deux jeunes enfants.

On a entendu les sirènes, beaucoup de sirènes , indique-t-il. Des voisins sont passés en voiture et en klaxonnant partout pour essayer de prévenir, réveiller tout le monde , ajoute-t-il.

Après s’être aperçu que le feu atteignait la montagne située à environ trois kilomètres de chez lui, il n’a pas attendu que l'ordre d’évacuation soit donné. Comme on a de la famille qui n’est pas loin, mais assez loin des feux, on a décidé de ne prendre aucun risque. On est parti environ une heure avant que l'évacuation ne soit prononcée , précise Julien Picault.

Rassurer les enfants

Trouver quoi dire aux enfants dans une telle situation n’est pas facile, selon Julien Picault. On leur dit qu’il faut partir parce qu’il y a un danger, mais que, très probablement, rien de grave ne va arriver et qu’il s’agit d’une précaution , dit-il.

On a dit aux enfants de prendre ce dont ils ont besoin pour la nuit. Nous leur avons donné une petite boîte et leur avons dit de prendre leurs objets préférés, pour être sûrs que rien n’arrive à ces choses.

Ouvrir en mode plein écran Des gens observent le feu de forêt de McDougall Creek à partir du centre-ville de Kelowna, le 17 août 2023. Photo : Radio-Canada / Winston Szeto

L’inconnu

On attend de voir si le feu se résorbe et s’il se déplace. Pour l'instant, on est dans l'inconnu complet , commente Julien Picault.

Pour sa part, Tamara Beatty se dit inquiète. [Du côté est du lac, à Kelowna], nous pouvons voir le côté ouest. Mais nous ne pouvons pas voir notre côté. Jusqu'à ce qu'on nous le dise, nous ne savons pas à quoi nous attendre, malheureusement , indique-t-elle à propos de l’état de sa communauté.

Steven Francis partage cette impression. Nous ne connaissons pas l'étendue des dégâts. À l’heure actuelle, les gens utilisent les caméras installées sur leur propriété pour partager ce qu'ils voient , dit-il.

Au-delà des pertes matérielles, c’est tout le sentiment de communauté qui est affecté, selon Steven Francis. Vous avez grandi avec ces voisins, vous avez grandi avec vos amis, vous avez grandi dans cette communauté , confie-t-il. Et tout d'un coup, il y a une vague de souvenirs. C'est tout simplement inimaginable.