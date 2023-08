Le blocage des nouvelles de Meta suscite de l’inquiétude dans le milieu culturel estrien

Alors que de plus en plus de Canadiens constatent qu'ils ne peuvent plus voir les nouvelles sur leurs réseaux sociaux, des artistes témoignent de leur inquiétude quant à l'impact que cela peut avoir sur eux et le rayonnement de leur art.

Ariane Dion Deslauriers, mieux connue sous son nom d'artiste Ariane Deslions, craint les conséquences du blocage de nouvelles sur les plateformes comme Facebook et Instagram.

Rappelons que la société Meta a commencé à bloquer les nouvelles canadiennes sur ses réseaux dans la foulée de l'adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne par Ottawa.

Selon Ariane Deslions, c'est entre autres avec les réseaux sociaux que les nouveaux artistes peuvent se faire connaître et inciter les gens à aller voir leurs spectacles, notamment avec les entrevues et les articles de journaux qu'ils peuvent partager sur leur page. C'est toute une stratégie médiatique , met-elle de l'avant. L'artiste raconte qui lui est arrivé de se faire offrir un emploi après avoir donné une entrevue à un média.

Ouvrir en mode plein écran Ariane DesLions (archives) Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Je ne voudrais pas être en train de lancer un album, je ne voudrais pas être en train de dépendre d'un rendez-vous pour un événement , confie-t-elle. On ne parle pas suffisamment de l'interaction qui se fait sur les réseaux sociaux pour les artistes. C'est un outil de travail, ce n'est pas vrai que ça se passe seulement dans les salles de spectacles , affirme l'artiste.

Lorsqu'on commence et qu'on a besoin véritablement de ça, qu'on dépend de ça, en ce moment moi ça m'inquiéterait grandement. Parce que je me demande comment y arriver? La rencontre qui se vit avec le public est grandement fragilisée.

L'agent de développement culturel du Conseil de la Culture de l'Estrie, Jean-François Hamel, qui soutient le développement culturel professionnel et l'accessibilité à la culture en Estrie, dit ne pas avoir reçu d'échos du milieu à ce sujet pour l'instant, mais il estime que cela pourrait effectivement nuire aux artistes.

Ça peut nuire à leur capacité d'établir leur reconnaissance, de partager des informations d'agence de presse, de médias locaux, régionaux, nationaux. Ça leur permet d'établir leur statut , estime l'agent de développement.

Jean-François Hamel ajoute que les réseaux sociaux permettent aux artistes d'aller chercher un public plus large.

On pourrait penser qu'il est un peu tôt pour évaluer les impacts de ce blocage sur les ventes de billets, de livres, sur la fréquentation dans les musées et dans les salles de spectacle. Mais selon Ariane Dion Deslauriers, les artistes en paient déjà le prix. Elle doute que les internautes se rendent directement sur chacune des pages des médias pour s'informer des activités culturelles à venir.

Il y a déjà en ce moment des répercussions, parce qu'on ne voit plus ce qui s'est passé et ce qui s'en vient. Et là, comment aller rejoindre les gens? On coupe cette relation-là, on la brise encore une fois.

L'impact sur les diffuseurs

Ce blocage de nouvelles va compliquer la tâche des diffuseurs, soutient le directeur général de la salle de spectacle La Petite Boite Noire, Philibert Bélanger. Il se soucie particulièrement lui aussi des artistes émergents.

Une critique dans un article, ça vient supporter la reconnaissance des artistes , mentionne le directeur général. Ceux qui sont déjà installés, ça va avoir un peu moins d'impact , croit-il.

M. Bélanger, qui a lui aussi déjà été artiste, se remémore l'excitation entourant sa première présence médiatique.

Je me souviens des premiers articles qui sortaient, j'étais très fier. Tu mets ça dans ton dossier de presse. C'est un outil important.

Quoi faire pour ces artistes?

Ariane Dion Deslauriers est d'avis qu'il faut s'attaquer aux géants du web comme Méta, mais aussi comme Spotify ou Netflix pour tous les créateurs qui produisent du contenu culturel.

Ils continuent d'empocher des sommes inimaginables sur le dos de créateurs qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur , déplore-t-elle.

C'est majeur ce qui est en train de se passer, il faut aborder ce problème-là. Pour réussir à compétitionner avec la quantité phénoménale de produits culturels qui se trouvent à porter d'un clic et qui sont souvent gratuits.

L'artiste renchérit que cela survient alors que les artistes viennent de passer une période difficile en raison de la pandémie.

Au moment d'écrire ces lignes, Meta n'avait pas fait suite à notre demande d'entrevue.

Avec les informations d'Ève Bonin