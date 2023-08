Laniel... 100 ans d’histoire et de nature

Le territoire non organisé de Laniel, au Témiscamingue, célèbre ses 100 ans d’existence. Depuis des décennies, Laniel est réputé pour être le village-vacances par excellence, puisqu'il est situé aux abords du grand lac Kipawa.

Encore l'année dernière, dans certaines revues, on faisait partie des cinq plus beaux lacs au Québec!

Le village a d’abord été fondé pour la construction du barrage et de l'ancien chemin de fer.

À partir des années 1940, des pourvoyeurs se sont installés aux abords du lac et des touristes, surtout américains et ontariens, sont débarqués pour profiter de la pêche et de la chasse.

Marc Girard, président du territoire non organisé de Laniel, est un grand amoureux du lac Kipawa. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Laniel est toujours composé d'une forte population anglophone.

« C’est mon chez-moi! »

Fernande Denis a résidé à Laniel durant une grande partie de sa vie. Tout ce qu'il y a ici, j’ai tout vu ça, moi! , observe en rigolant la doyenne du village.

Maintenant âgée de 93 ans, cette dame à la joie de vivre contagieuse a été témoin de bien des changements. Il y avait un gros moulin à scie, il y avait deux hôtels. C'était pas gros, Laniel! , se souvient Mme Denis.

En pointant la baie de Laniel, accessible par la route 101, la dame nous explique qu’aucun chemin ne reliait les deux côtés de la rive lorsqu’elle était enfant. Il fallait traverser à la chaloupe, à la rame tous les jours, pour aller à l’école , relate Fernande Denis.

La doyenne de Laniel, Fernande Denis, profite toujours de ce que l'endroit a de mieux à offrir. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Son père, Adrien Denis, a travaillé à la station de recherche en entomologie qui avait été inaugurée en 1929 par le département d’Agriculture Canada. C’est le chercheur Carl E. Atwood, père de la célèbre romancière Margaret Atwood, qui l’avait alors embauché.

Même à l’âge vénérable de 93 ans, Fernande Denis est très active. Elle fait toujours de la pêche à bord de son pédalo et se rend fréquemment dans des soirées organisées au village.

Laniel souligne son 100e

Laniel a inauguré, le 24 juin dernier, la Place du souvenir Michel-Leblanc en l'honneur d'un pionnier dans la construction du village. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Celle qui se fait surnommer mémé était de la célébration du centenaire du village, le 24 juin dernier, avec des familles originaires de Laniel. Le comité municipal en a profité pour souligner le tout avec l’inauguration de la Place du souvenir Michel-Leblanc.

À Laniel, on n’a pas de cimetière. On a fait des plaques commémoratives pour souligner certaines familles disparues. En même temps, on permet aux gens d’écrire sur une plaque les noms de leurs parents , explique Marc Girard.

Pour ses 100 ans, Laniel a inauguré une plaque commémorative où les familles sont invitées à honorer la mémoire des défunts résidents. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Vivre au rythme du lac Kipawa

La population du village s’élève à 80 âmes l’hiver et augmente à 250 pendant la saison estivale. Presque tous habitent soit dans la baie Dorval, soit la baie MacAdam, soit celle du village.

La réputation du lac Kipawa n’est plus à faire.

On est encore capables, dans le lac Kipawa, d’aller dans une baie qui n'a aucune habitation. L’eau est belle et encore assez translucide. On a des baies de sable, des belles montagnes de roches.

Le lac Kipawa fait 300 km carrés et borde les villages de Laniel et Kipawa. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Il n’est plus possible de construire un nouveau chalet sur les berges du lac Kipawa. Avis aux intéressés : le prix des habitations a explosé.

La préservation du lac demeure la priorité du comité municipal, qui fait notamment effectuer des tests pour suivre l’évolution de la qualité de l’eau.

Un des premiers camps construits près de la baie Dorval par le grand-père du président du TNO de Laniel, Marc Girard. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

L’écotourisme dans la mire de Laniel

Depuis l'arrivée du parc Opémican de la SÉPAQ en 2019, le visage du tourisme change peu à peu à Laniel. Les parcours de canot-camping sont de plus en plus populaires.

On cherche des gens qui aiment le plein air, qui font attention. C'est sûr qu'on a un beau lac pour les bateaux de plaisance, mais malheureusement, les bateaux de plaisance grossissent chaque année , regrette Marc Girard.

L’idée n’est pas d’empêcher ce type d’embarcation, loin de là, mais il espère surtout que les plaisanciers prennent soin du plan d’eau, surtout en matière d’eaux usées et d’essence.

La vue de la baie de Laniel sur le barrage. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Un développement graduel

Bien que Laniel se retrouve bon dernier dans le plus récent Indice de vitalité économique, le président du territoire non organisé affirme que de bons services y sont offerts. On devrait être exclus de ces statistiques parce qu’on est trop minimes , soutient-il en précisant qu’un seul enfant vit à Laniel.

Comme le village est un territoire non organisé, le conseil municipal doit se rapporter à la MRC de Témiscamingue pour les décisions financières.

Le dépanneur de Laniel a été fermé quelques années avant qu'un couple ne reprenne l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Dans les dernières années, un couple d’entrepreneurs a repris le dépanneur et a ouvert un bistro avec un point de vue sur le lac.

Des baux de villégiatures situés dans la montagne, près du village, seront bientôt attribués par tirage au sort.