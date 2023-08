Plusieurs syndicats représentant plus de 5000 travailleurs des établissements de soins de longue durée du Nouveau-Brunswick poursuivent le gouvernement de cette province.

La plainte conjointe a été déposée conjointement par le Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFP ), le Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick ( SIINB ) et le Syndicat du Nouveau-Brunswick ( SNB ).

Ils contestent la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins, une loi provinciale.

Ils la jugent inconstitutionnelle, parce qu’elle priverait les travailleurs des foyers de soins de tout processus de négociation collective digne de ce nom , disent les plaignants dans une déclaration commune, vendredi.

En 2019, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick avait déclaré la loi inconstitutionnelle. Dans un jugement unanime, les magistrats avaient conclu qu’elle privait les travailleurs du droit de mener une grève effective .

Le tribunal avait donné au gouvernement provincial six mois pour modifier sa loi.

Le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs l'a fait en y ajoutant notamment une clause qui accorde l’arbitrage exécutoire aux travailleurs, mais oblige l’arbitre à tenir compte de la capacité à payer de la province avant d’accorder des augmentations de salaire.

En pratique, ça ne marche pas

Selon les syndicats qui intentent cette nouvelle poursuite, le recours à l’arbitrage exécutoire est donc une option en théorie, mais pas en pratique.

On a remarqué que la modification de Monsieur Higgs, lorsqu'on a essayé de la mettre en pratique, ça ne marche pas , a déclaré Simon Ouellette, représentant des communications du SCFP dans les Maritimes, dans une entrevue, vendredi.

On n'a toujours pas le droit de grève et, en même temps, on n'a toujours pas un mécanisme de résolution alternative qui est l'arbitrage exécutoire, ou l'arbitrage contraignant , explique-t-il.

Simon Ouellette est un porte-parole du Syndicat canadien de la fonction publique.

Lorsque vient le temps de négocier de meilleures conditions, le rapport des forces avec l’employeur est dans les faits déséquilibré, soutient-il. On est pris à négocier avec les mains liées .

Selon Simon Ouellette, la loi provinciale actuelle contrevient à l'article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit une liberté fondamentale d’association.

Les travailleurs retournent donc devant les tribunaux. Il a fallu faire l'expérience des faits, et ça, ça vient nourrir l'action en justice , dit le porte-parole. On est arrivé dans des impasses .

Dans les foyers de soins du Nouveau-Brunswick, le SCFP représente plus de 4000 travailleurs, le SIINB représente au-delà de 600 travailleurs et le Syndicat du Nouveau-Brunswick compte au moins 440 membres.

Avec des renseignements de Frédéric Cammarano