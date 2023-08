La francophonie rayonne au Festival Folkfest de Saskatoon

Le festival Folkfest qui bat son plein dans la Ville des Ponts connaît la participation de plusieurs organisations francophones. À cet effet, un pavillon a été dressé pour promouvoir cette diversité culturelle.

En effet, depuis le 17 août, et ce jusqu'au 19 août, 17 pavillons représentant diverses cultures sont mis sur pied à travers la ville de Saskatoon.

Le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, est employé dans ce texte afin de refléter l’identité de genre de Älva Jouband-Uusitalo. Nous avons dû faire un choix pour les accords des adjectifs et des participes passés. Nous avons opté pour le masculin partout uniquement par souci d'uniformité.

Une occasion unique pour faire rayonner la francophonie. Selon la coordinatrice générale de la Fédération des francophones de Saskatoon, Älva Jouband-Uusitalo, de nombreux festivaliers s'intéressent au pavillon, si bien qu’iel s’attend à une hausse des visites.

Jeudi, on avait 819 personnes, et je pense qu' il y aura plus de monde qui va venir. Le samedi, il devrait y avoir plus de monde donc on espère peut-être dans les 1000, 2000, voire 3000, c’est possible , espère Älva Jouband-Uusitalo.

Après une pause en 2022, Älva Jouband-Uusitalo est enthousiaste d’offrir un lieu de rassemblement pour les francophones, mais également de faire découvrir cette culture.

Les personnes qui ne parlent pas en français peuvent aussi apprécier la culture francophone, la langue et la musique , souligne Älva Jouband-Uusitalo.

Le pavillon francophone offrira une programmation qui provient de toute la francophonie. De la nourriture, de la danse et la présence d’artistes francophones rythment ce festival avec un public qui est au rendez-vous.

On a des artistes qui sont Métis, qui sont d'origines africaines, du Québec. Il y a des artistes qui jouent de la musique acadienne. Il y a différents styles musicaux et des activités qui vont se passer. On a des danses, on a des ateliers aussi , explique Älva Jouband-Uusitalo.

Ouvrir en mode plein écran Le pavillon francophone au Folkfest offre une programmation qui provient de toute la francophonie, comme l'artiste fransaskoise Isabelle Mercier ici sur scène . Photo : Radio-Canada / Vincent H. Turgeon

Le pavillon francophone revient tous les deux ans au FolkFest pour permettre aux volontaires de reprendre leur force, selon la directrice générale du festival, Terresa Strohan.

Cette année, plus d'une cinquantaine de bénévoles ont offert leur aide pour le plein succès de cette activité. Dans une déclaration, le maire de la Ville, Charlie Clarck, souligne l'importance de se rassembler pour voir au-delà des différences et de s'engager dans la lutte contre la pauvreté.

Avec les informations de Pier-Olivier Nadeau et de Camille Cusset