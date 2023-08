Les limites de l’IA : Microsoft retire un article touristique sur Ottawa truffé d’erreurs

Microsoft a récemment supprimé du web un article truffé d'erreurs portant sur le tourisme à Ottawa dans lequel il était notamment recommandé de visiter la « merveilleuse » Banque d'alimentation d'Ottawa et où l'on confondait la rivière des Outaouais et le canal Rideau. L’article a été la cible de plaisanteries sur la toile et plusieurs ont souligné les limites de l’intelligence artificielle.

Publié la semaine dernière et intitulé En route pour Ottawa? Voici ce que vous ne devriez pas manquer! (traduction libre de l'anglais), l'article énumérait 15 attractions incontournables pour les touristes qui visitent la capitale fédérale.

La liste comprenait de nombreuses erreurs. Par exemple, la section sur le canal Rideau était coiffée d’une photo de la rivière des Outaouais. L’article recommandait aussi aux touristes de visiter le Parc Oméga, à Montebello, en Outaouais, dans un passage illustré par une image du canal Rideau.

Mais c’est le passage où l’on recommande de visiter la banque alimentaire qui a suscité le plus de moquerie de la part d'internautes sur les réseaux sociaux. L’article décrit l’établissement d’aide de belle attraction , le classant en troisième position dans le palmarès.

La Banque d'alimentation d'Ottawa (Photo d'archives)

Le texte décrit la mission de la Banque d'alimentation d'Ottawa en terminant avec une étrange recommandation : La vie est déjà assez difficile. Envisagez de vous y rendre le ventre vide , peut-on lire.

Ce passage semble être une réécriture hors contexte d'un paragraphe tiré du site web de la banque alimentaire. La vie est déjà assez difficile, imaginez-vous y faire face le vendre vide .

La banque alimentaire est située dans une zone industrielle et ne dessert pas directement le public. Elle sert plutôt comme un entrepôt de distribution pour approvisionner des agences partenaires. La présidente-directrice générale de l’organisme, Rachael Wilson, a déclaré que l'article avait suscité l’étonnement et des rires chez le personnel.

La présidente-directrice générale de la Banque d'alimentation d'Ottawa, Rachael Wilson (Photo d'archives)

Nous avons été assez surpris de voir que nous avions fait cette liste , a-t-elle lancé. Heureusement, jusqu'à présent, tout le monde s'est rendu compte que nous ne devions pas être cités dans un tel article et que c’était assez évident qu’un robot l’a écrit.

Une erreur humaine , dit Microsoft

Un porte-parole anonyme de Microsoft a expliqué à CBC dans une réponse écrite que les inexactitudes qui se sont glissées dans l’article sont attribuables à une erreur humaine plutôt qu'à un outil d'intelligence artificielle non supervisé.

L'article portait la signature Microsoft Travel. Il n'y a rien sur la page qui l'identifie comme un produit issu de l'intelligence artificielle, mais la Société a reconnu qu'il avait été généré par des algorithmes soumis à un examen humain. L’entreprise a suggéré que c'était l'examen humain, et non l'algorithme, qui avait échoué.

Cet article a été supprimé et nous avons identifié que le problème était dû à une erreur humaine. L'article n'a pas été publié par une IA non supervisée. Nous combinons la puissance de la technologie avec l'expérience des éditeurs de contenu pour faire émerger des histoires. Dans ce cas, le contenu a été généré par une combinaison de techniques algorithmiques avec un examen humain, et non par un grand modèle de langage ou un système d'IA , explique un porte-parole du géant numérique.

Selon Microsorft, les articles qui sont générés par l'IA sont soumis à une révision de la part d'une personne.

Microsoft a licencié des dizaines de journalistes en 2020 dans le but de s'appuyer davantage sur l'intelligence artificielle, selon plusieurs reportages à l'époque. Ces journalistes étaient chargés de sélectionner du contenu pour les plateformes Microsoft, notamment MSN et le navigateur Edge.

Mme Wilson a indiqué que personne chez Microsoft ne l'avait contactée, ni avant ni après la publication de l’article. Elle a déclaré que l'épisode souligne l'importance des êtres humains pour examiner les choses avant de les publier .

La PDG de la banque alimentaire dit comprendre que l'intelligence artificielle utilise des robots qui parcourent Internet selon des termes de recherche et des algorithmes, mais elle s’explique mal comment on a pu confondre une banque alimentaire avec une chose cool à faire dans la capitale étant donné que la sécurité alimentaire est un enjeu important dans la région.

Malheureusement, nous sommes très présents à l'esprit en ce moment. L'insécurité alimentaire est un énorme problème ici à Ottawa , a-t-elle déclaré.

Les erreurs de l’article de Microsoft Travel ont été soulignées sur les réseaux sociaux et ensuite dans The Verge, un site web axé sur l'actualité technologique et scientifique. L'article de Microsoft Travel a été rapidement supprimé, bien qu'il reste accessible sur une archive Internet.

De son côté, Tourisme Ottawa invite Microsoft Travel à faire appel à de véritables rédacteurs spécialisés en voyage.

Le voyage est une expérience très subjective et émotionnelle, pas quelque chose qui doit être distillé par des algorithmes , a déclaré Julia Thomson, une gestionnaire, dans une réponse écrite transmise à CBC, vendredi.

L'organisme dit travailler régulièrement avec des rédacteurs spécialisés en voyages pour promouvoir la capitale fédérale.

Nous sommes fiers de voir des articles dans Forbes, CNN Travel et bien d'autres rédigés par des rédacteurs humains qui ont vérifié des expériences à partager , dit-elle.

Avec les informations d’Arthur White-Crummey, CBC