Que ce soit pour un hébergement à l’hôtel, un accès à des gymnases ou encore pour une aide pour les animaux de compagnie, de nombreuses entreprises et organisations publiques et privées de Calgary se sont mobilisées pour apporter leur aide à des centaines de personnes évacuées des Territoires du Nord-Ouest en raison de violents feux de forêt.

Des centres d'accueil municipaux ont été mis en place depuis jeudi, l'un à l’étage des arrivées de l'aéroport international pour les personnes prenant l'avion, et l'autre à l'hôtel Westin près de l'aéroport.

Ces centres permettent aux personnes évacuées de s'inscrire, de se loger, de bénéficier de services gouvernementaux et d'un soutien en matière de santé mentale.

Les gens sont les bienvenus dans notre ville, nous pouvons prendre soin d'eux, nous sommes là pour eux , dit la mairesse Jyoti Gondek.

Hébergement

En matière de logement, les personnes évacuées qui arrivent de Yellowknife dans des vols affrétés à cet effet sont dirigées vers un centre d'accueil à l'aéroport de Calgary pour les mettre en contact avec des services d'aide et d’hébergement. Ce centre d'accueil se trouve dans la zone des arrivées, en face de la porte 12.

L’Agence de gestion des urgences de Calgary (Calgary Emergency Management Agency) a mis 495 chambres d'hôtel à la disposition des personnes évacuées, car elle s'attend à ce que plus de deux douzaines de vols arrivent de Yellowknife dans la journée.

Les résidents évacués qui quittent Yellowknife par la route sont priés de trouver leur propre logement. Ils peuvent cependant se rendre dans l’un des centres d’accueil de Calgary (Nouvelle fenêtre), notamment celui situé à l’hôtel Westin de l'aéroport, au 671 Aero Dr. NE., afin d'être mis en contact avec un service de logement.

Un centre d'accueil est également ouvert au centre communautaire G.H. Dawe à Red Deer, à environ 150 kilomètres au nord de Calgary.

L'association des hôtels de Calgary indique qu'elle a réservé environ 2500 chambres, payées par la Ville. Elle demande aux hôtels participants d'assouplir leur politique en matière d'animaux de compagnie.

Les personnes évacuées sont invitées à s'inscrire soit sur le site web du gouvernement (Nouvelle fenêtre) (en anglais ) des Territoires du Nord-Ouest, soit à leur arrivée dans un centre d'accueil en Alberta.

Aide financière et ressources en santé mentale

Les Territoires du Nord-Ouest offrent un paiement unique de 750 $ (Nouvelle fenêtre)( en anglais ) aux personnes évacuées de 17 ans et plus, lorsque l'ordre d’évacuation se prolonge au-delà de sept jours et que leur emploi a été perturbé.

Concernant l’aide en santé mentale, l'association des psychologues de l'Alberta propose jusqu'à trois séances (Nouvelle fenêtre) (en anglais ) de consultations gratuites avec un psychologue. Ce service est ouvert aux personnes évacuées et aux premiers répondants.

Animaux de compagnie

Pour les personnes déplacées qui voyagent avec des animaux de compagnie, il est recommandé d'apporter une réserve de nourriture, d'eau et de médicaments pour une durée de 7 à 14 jours, dans la mesure du possible.

Bien que certains centres d'accueil acceptent les animaux, ce n'est pas le cas de tous dans la province.

La Ville de Calgary s'associe à des refuges municipaux et à des organisations locales pour héberger les animaux de compagnie.

La Calgary Humane Society offre d’aider les personnes évacuées qui n'ont pas d'endroit où loger leur animal. Les détails sont à consulter ici (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Parachutes for Pets, une association locale à but non lucratif, propose des fournitures pour animaux en plus de servir d'intermédiaire avec des ressources disponibles.

Par ailleurs, pour les Albertains qui souhaitent faire des dons à des organismes d'aide, il est recommandé de faire des recherches pour s'assurer de la légitimité de ces organismes, avant de sortir sa carte de crédit.

La Ville de Calgary invite pour sa part les gens à ne pas apporter de dons à ses centres d'accueil.

Loisirs

Pour ce qui a trait aux loisirs, les six centres YMCA de Calgary offrent gratuitement leurs douches et leurs services de loisirs.

GoodLife Fitness permet également aux personnes évacuées de se doucher et de se changer dans les vestiaires de 13 gymnases à Calgary et 1 à Red Deer.

Les évacués inscrits peuvent également camper gratuitement dans les parcs provinciaux ou les terrains de camping. Le personnel des parcs s'occupera de les rediriger vers les sites de camping disponibles.

Les personnes déplacées du Nord peuvent visiter gratuitement le parc Heritage.

