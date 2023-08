Ben on s’bour la bedaine pourra à nouveau briller de mille feux

L’enseigne lumineuse géante au néon devant la cantine Chez Ben on s’bour la bedaine à Granby pourra être réparée. Les propriétaires du restaurant ont maintenant de bonnes pistes de réparateurs à explorer après avoir reçu des centaines de messages d’internautes qui ont répondu à leur appel à tous. Une publication qui a également permis de mesurer l’attachement des citoyens au patrimoine commercial de la ville.

Lorsqu'on se promène à Granby, c'est impossible de manquer l’enseigne lumineuse au néon devant la cantine Chez ben on s'bour la bedaine. Cette enseigne de 10 mètres de haut est un point de repère pour de nombreux citoyens.

Elle fait partie de la vie de Granby , soutient un citoyen rencontré devant l'enseigne vendredi matin. On est fiers de l'avoir et il faut qu'elle reste , lance une automobiliste.

Ouvrir en mode plein écran Un des propriétaires de la cantine, Jimmy Dubé. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

L'enseigne emblématique qui représente un serveur est toujours debout, mais un des propriétaires de la cantine Jimmy Dubé constate que l'enseigne a perdu de son lustre. Ça fait quasiment de la peine de le voir fatigué comme ça, les néons qui sont brûlés, la peinture qui est due pour être changée, il mérite qu'on en prenne soin , indique le copropriétaire.

Le hic, c’est que les réparateurs d’antan n’ont plus les pièces nécessaires pour faire les réparations. Il y a plusieurs petits problèmes qui se sont mis comme ça dans nos pattes , raconte Jimmy Dubé.

À bout de ressources, les propriétaires de la cantine se sont tournés vers les internautes. En 24 heures, ils ont reçu des centaines de messages éclairants. Il ne lui reste plus qu'à décider vers qui se tourner pour la réparation.

Je suis vraiment, vraiment content et étonné de voir la réaction des gens qui veulent nous aider à le garder en place, qu'il soit intact, qu'il soit beau. Les gens de Granby tu vois que c'est important pour eux comme ce l'est pour nous.

Les enseignes au néon étaient très nombreuses à Granby dans les 1950 à 1970 puisqu'un manufacturier en vendait. Certaines ont disparu. Celle de la fameuse cantine Trudeau tient le coup même si le commerce est fermé, mais difficile à dire pour combien de temps.

Ouvrir en mode plein écran L'enseigne Chez Trudeau. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Un peu plus loin, la petite enseigne de Comeau et Fils est là pour rester assure un des propriétaires.

Pour ce qui est de l'enseigne du Palace, elle devra être modifiée dans le cade des travaux de rénovation du théâtre, nous affirme la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

Ouvrir en mode plein écran Le Palace à Granby. Photo : Radio-Canada

Il y a des enjeux techniques qui ne nous permettent pas de maintenir l'ensemble de la structure telle qu'elle est présentement, donc il y aura une rénovation, mais tout en gardant l'aspect historique qui est visuel , développe la mairesse.

La Ville convient toutefois que la préservation des enseignes lumineuses mérite d'être discutée.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Granby, Julie Bourdon (archives) Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Dans notre prochaine politique culture et patrimoine, il y aura une nouvelle politique qui vient inclure l'ensemble du patrimoine. Il sera question d'étudier entre autres ce type de dossier-là, jusqu'où la Ville est prête à aller , précise-t-elle.

Qu'est-ce qu'on souhaite faire, est-ce qu'on veut s'investir ou pas? Donc ce sera vraiment étudié par ce comité-là.

Pour Richard Racine, l'ex-directeur général de la Société d’histoire de la Haute-Yamaska, il est impératif de considérer la richesse de ce patrimoine.

Ouvrir en mode plein écran Richard Racine, l'ex-directeur général de la Société d’histoire de la Haute-Yamaska Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Il donne en exemple l'enseigne de Chez Ben on s’bour la bedaine qui a souvent été un point de repère pour ceux qui se donnent rendez-vous.

Nos affiches néon devraient avoir une pérennité.

Ouvrir en mode plein écran L'uniforme des employés de Chez Ben on s'bour la bedaine. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Ça a un cachet, ça a quelque chose qu'on ne veut pas perdre, ça va avec notre historique, nos chemises rétro, la décoration intérieure. Nous ne sommes pas dupes non plus, on le sait qu'un jour il va falloir changer nos technologies d'aujourd'hui , conclut le copropriétaire Jimmy Dubé. Il s'attend toutefois à ce que la facture soit salée.

Quel qu'en soit le prix, Ben peut dormir en paix; son avenir s'annonce brillant!

Avec les informations de Guylaine Charette