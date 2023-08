Un nombre grandissant d’ours tués à Prince George suscite la controverse

Les agents de conservation de Prince George affirment avoir tué 21 ours en moins de trois semaines, soit plus d'un ours par jour pour le mois d'août. Ce nombre est inhabituellement élevé alors qu'une moyenne de 35 ours sont tués chaque année selon la Ville.

Le service des agents de conservation a déclaré avoir reçu plus de 1 200 appels concernant des conflits entre hommes et ours depuis le début du mois d'août.

La GRC affirme avoir également reçu un nombre exceptionnellement élevé d'appels au 911 au sujet des ours et a rappelé aux résidents qu'à moins que les animaux ne constituent une menace immédiate pour la sécurité, ces appels doivent être dirigés vers la ligne du service des agents de conservation au 1-877-952-7277.

Ouvrir en mode plein écran Les ours noirs sont des mangeurs opportunistes. Les habitants de Prince George sont priés de sécuriser leurs déchets. (Photo d'archives) Photo : Fournie par Bill Braden

Bien que ce ne soit pas inhabituel de voir des ours noirs dans une ville traversée par deux rivières et entourée de forêts, le grand nombre d'ours repérés au cours des dernières semaines est notable. Les animaux se déplacent au-delà de leurs territoires habituels de bois et de parcs, et s'enfoncent plus profondément dans les zones urbaines, traversant les autoroutes et allant même jusqu'aux portes de commerces locaux.

Ouvrir en mode plein écran Un ours noir attiré par l’odeur des poubelles. (Photo d'archives) Photo : Facebook - Police régionale BNPP

La ville de Prince George affirme que les ours sont tués principalement parce qu'ils s'habituent aux sources humaines de nourriture comprenant les ordures et les fruits cultivés dans les cours. C'est un problème évitable selon l'agent de conservation Eamon McArthur.

Quelle que soit la raison pour laquelle les ours viennent dans notre communauté, la meilleure façon de s'assurer qu’ils ne s'attardent pas et ne créent pas de conflits est de sécuriser les déchets et autres attractifs.

Une amende de 300 $ peut être donnée à toute personne qui garde accessibles des fruits, des mangeoires à oiseaux et d'autres éléments pouvant attirer les ours, et une amende de 100 $ peut être donnée aux personnes qui déposent des ordures sur le trottoir en dehors des jours de collecte de 4 h à 19 h.

Eamon McArthur a déclaré qu'avec l'augmentation récente des conflits homme-ours, les agents de conservation travailleront avec la Ville pour intensifier l'éducation et l'application de ces règlements. Il a également déclaré que les agents ne tueraient pas les ours à moins qu'ils ne constituent une menace pour la sécurité publique.

La Northern Bear Awareness Society intensifie une campagne d'information avec quelques conseils pour garder les arrière-cours sans ours, notamment : Stocker les déchets à l'intérieur des remises ou des garages ou sécuriser les bacs avec une sangle.

Les aliments tels que les restes de viande, de produits laitiers et de poisson peuvent être congelés jusqu'au jour du ramassage des ordures pour éviter les odeurs.

Envisagez de ne pas utiliser de mangeoire à oiseaux pendant les saisons où les ours sont nombreux et assurez-vous que toutes les mangeoires utilisées sont hors de portée des humains et des ours.

Retournez le compost une fois par semaine et n'y mettez pas de viande, de poisson ou de produits laitiers en tas.

Rangez les aliments pour animaux de compagnie à l'intérieur et ne les laissez pas sans surveillance.

Un groupe de défense de la faune a nommé Prince George la communauté la plus meurtrière de la Colombie-Britannique pour les ours, avec 236 ours noirs abattus par le service des agents de la conservation entre 2015 et 2022.