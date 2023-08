Une nouvelle entreprise de Ragueneau, le Jardin de l’Ours endormi, produit une farine de sarrasin 100 % nord-côtière. L’agriculteur Francis Forcier récoltera le sarrasin à la main dans les prochaines semaines et le transformera de manière artisanale.

Francis Forcier et sa conjointe Mirika Gagné ont acquis un champ à Ragueneau en 2018. Au départ, leur projet était de cultiver la terre pour s’approvisionner en fruits et légumes, ainsi qu’en sarrasin et en miel.

Une fois que les fleurs du champ de sarrasin passeront du blanc au noir, les graines seront prêtes à être récoltées. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

L’an dernier, ils ont vendu leurs surplus un peu comme les paysans dans le temps , comme se plaît à dire Francis Forcier. Devant l’intérêt de la population, le Jardin de l’Ours endormi est né. On a quand même été surpris de voir à quel point ça fait jaser parce que ce n’est pas un produit qu’on retrouve ici sur la Côte-Nord, raconte l’agriculteur tout en parcourant son champ.

Les graines noires de sarrasin sont moulues pour en faire de la farine. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

L’entreprise a produit une douzaine de sacs de sarrasin pour la première fois l’an dernier et compte augmenter la production à près de 200 cette année. Une fois que les plantations de sarrasin seront récoltées, elles seront passées dans une batteuse faite maison pour en extirper le grain.

La batteuse maison sert à isoler les grains des plants de sarrasin. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Les grains seront ensuite nettoyés, tamisés, puis moulus. Ça vient passer entre deux pierres, fragmenter tout ça. Et c’est là qu’on obtient notre farine! démontre l’artisan dans son nouveau bâtiment multifonctionnel situé à Chute-aux-Outardes.

D’où vient le nom ? Je me suis dit autant honorer notre potentiel ennemi. Parce qu’il est vraiment là, il fait partie de la terre. Il est endormi à cause du climat de la Côte-Nord. Les saisons sont courtes, explique Francis Forcier, copropriétaire du Jardin de l’Ours endormi.

De la farine au miel, du miel à la farine

Francis Forcier a aussi décidé de porter le chapeau d’apiculteur. Ses connaissances acquises sur les bancs d’école et avec ses expérimentations lui ont permis d'élever des abeilles. On a sélectionné le sarrasin particulièrement parce qu’on a des abeilles en arrière et que tout ça vient se complémenter, précise Francis Forcier.

Du miel de sarrasin sera également récolté et vendu par l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Les abeilles viennent polliniser, elles se nourrissent à même le sarrasin et elles permettent de faire un miel spécialisé de sarrasin.

Le Jardin de l’Ours endormi espère également pouvoir mettre en marché du miel de sarrasin l’an prochain.