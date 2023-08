Des Canado-Haïtiens se désolent des attaques des gangs armés à Carrefour-Feuilles

Depuis quelques jours, Carrefour-Feuilles, qui fait partie de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, est en proie à la violence des gangs armés. Plusieurs résidents sont forcés de quitter leur domicile pour des lieux parfois méconnus ou précaires, comme des cours d’école ou d’église, à la recherche d’un peu de sécurité.

L’Ontarien Fedner Charles a passé toute sa vie à Carrefour-Feuilles avant de s'installer au Canada en 2015. Il se souvient de son enfance paisible, passée en ces lieux. On circulait librement dans cette zone. C’était un endroit très hospitalier. Il raconte avoir eu la chance d’y fréquenter la salle de cinéma Eldorado, lieu d’importance culturelle transformé, au besoin, en salle de spectacle.

J’avais l’habitude d’aller à la place Jérémie pour monter à bicyclette. On pouvait jouer au soccer, au basketball, se détendre.

Réagissant aux troubles dans lesquels sont plongées les rues de son enfance, M. Charles se dit effondré. C’est très stressant. J’ai des cousins dans la zone qui sont obligés de fuir leur maison de naissance [leur résidence] après 30 ans. Si j’étais encore au pays [à Haïti], ce serait la situation à laquelle je devrais faire face.

La Montréalaise Anastasia Marcelin a aussi grandi à Carrefour-Feuilles. J’y ai vécu de l’âge de 6 ans jusqu’à mes 17 ans, avant de venir au Canada , raconte-t-elle. On jouait tout le temps dans la rue. C’était un quartier sécuritaire [...] Tous mes bons souvenirs sont là-bas , se souvient-elle.

Son dernier voyage en Haïti remonte à l’été 2018. Toute sa maisonnée à Carrefour-Feuilles est actuellement sur le qui-vive , dit-elle. On a déjà pris des dispositions pour se rendre à notre propriété familiale à La Gonâve.

La Gonâve est une île qui fait partie d'Haïti.

En 2018, Anastasia Marcelin était à l'avant d'une manifestation contre la corruption en Haïti, brandissant le drapeau de sa terre natale.

L'inaction dénoncée

Mme Marcelin raconte avoir pleuré en pensant à la violence dans laquelle est plongée Carrefour-Feuilles. J’ai une migraine depuis quatre jours . Elle parle des cadavres non mentionnés par les médias et comptabilisés par des gens sur le terrain; plus d'une centaine. Je me sens écoeurée, impuissante. Si Haïti avait une armée [...] C’est la première fois que j’ai envie d’aller me battre.

Quand j'entends parler de Carrefour-Feuilles aujourd’hui, j’ai des frissons. J’ai une colère noire contre les politiciens véreux là-bas, contre le gouvernement Trudeau qui ne fait rien.

Mme Marcelin se questionne et accuse les gouvernements qui se disent amis d'Haïti , nommant ainsi les États-Unis et le Canada.

Haïti ne fabrique pas d’armes. D'où proviennent-elles? fustige Mme Marcelin. Les Haïtiens aussi font partie du problème. La police non plus ne fait pas son travail. Elle estime que le mouvement de révolte populaire Bwa Kale n’aurait pas dû cesser.

Une prise de contrôle tactique inquiétante

M. Charles souhaite que les autorités haïtiennes interviennent. « Carrefour-Feuilles constitue un point stratégique », dit-il. Le père de famille explique que cette zone permet de se rendre facilement vers des endroits qui ne sont pas encore gravement touchés par le banditisme comme Boutillier et le sud-est, vers Jacmel.