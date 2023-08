Le tournoi cri de balle-molle senior se déplace à Gatineau

Le tournoi senior de balle-molle et de baseball des Premières Nations a été relocalisé à Gatineau.

L’événement a cédé sa place au 10e Tournoi mineur de balle-molle et de baseball des Premières Nations, qui aura donc lieu à Val-d’Or du 31 août au 3 septembre. Déjà 68 équipes ont confirmé leur présence.

D’abord prévu au début du mois d’août, ce tournoi régional de balle-molle avait dû être reporté en raison des importants incendies forestiers sur le territoire de la Baie-James.

De son côté, le tournoi senior se tiendra plutôt du 14 au 17 septembre à Gatineau. L’an dernier, l'événement avait attiré 41 équipes réparties dans cinq catégories.

On a eu une offre de faire le tournoi à Val-d’Or, mais c’était à la fin de septembre, à la première fin de semaine d’octobre. C’était beaucoup trop tard. Le mois d’octobre à Val-d’Or, en Abitibi, c’est un peu plus froid. On a cherché une autre place, et la Ville de Gatineau nous a fait une offre pour avoir le tournoi du 14 au 17 septembre , explique Charles J. Hester, vice-président de l’Association des sports et loisirs Eeyou Istchee.

Ce sera l’occasion pour les communautés d’évaluer la capacité d’accueil de Gatineau, alors qu’on songe toujours à la possibilité d’y tenir aussi le tournoi senior de hockey et de ballon-balai, en décembre prochain.

C’est la capacité d’accueil de Val-d’Or qui est en cause, rappelle Charles J. Hester.

Je veux que les gens de Val-d’Or et de l’Abitibi comprennent que ce n’est pas une décision politique. Nous autres, les directeurs des sports et loisirs, on n’est pas des politiciens. Ce n’est pas pour boycotter Val-d’Or. C’est juste pour répondre aux besoins de nos gens qui veulent participer et ce n’est pas possible d’inclure tout le monde si nos événements ont lieu à Val-d’Or. On doit refuser des inscriptions ou des équipes se désistent parce qu’elles ne peuvent pas coucher à Val-d’Or , explique M. Hester.

L’Association des sports et loisirs Eeyou Istchee doit prendre une décision pour le site de son tournoi senior de hockey et ballon-balai d’ici la fin de septembre.

Les différents événements sportifs des Premières Nations représentent chaque année des retombées économiques de plusieurs millions de dollars pour Val-d’Or et l’Abitibi-Témiscamingue.