Coup d’envoi du 9e festival Up Here à Sudbury

Les artistes étaient déjà au boulot dans les rues et ruelles du Grand Sudbury vendredi midi alors que les organisateurs donnaient le coup d’envoi au 9e festival Up Here.

Une cinquantaine de personnes représentant plusieurs entités sudburoises étaient de la cérémonie sous le dôme de la rue Durham.

Les centres-villes sont souvent le noyau culturel de leur communauté. Lorsqu’il y a des festivités comme celles-ci, ça permet de faire vivre cette culture et de partager sa façon de fêter , a déclaré Jeff McIntyre, coprésident de Downtown Sudbury.

Au cours de la fin de semaine, de nombreux artistes se produiront sur scène et sur les murs dans tout le centre-ville et ses salles de spectacles.

Ouvrir en mode plein écran Les festivaliers peuvent participer à une tournée du centre-ville afin d'admirer ses murales. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il y a à peine quelques semaines, ce festival devait être présenté sous une forme différente.

Publicité

La crise de juillet

Les responsables du festival de musique et d’art urbain avaient appris le 27 juillet qu’ils ne recevraient pas de financement du programme Expérience Ontario cette année.

Cela crée une situation de crise , avait alors réagi le cofondateur et président d’Up Here, Christian Pelletier.

En conséquence, certains spectacles et la création d’une murale avaient été annulés.

Les organisateurs sont revenus sur leurs pas dans les jours qui ont suivi, car plus de 8000 $ en dons de la communauté avaient été acheminés au festival pour maintenir la programmation.

On a eu une méchante surprise il y a quelques semaines, mais on a pu s’en sortir grâce à un appui communautaire incroyable , a confié M. Pelletier après le lancement.

Publicité

Cette vague de soutien a souligné une fois de plus l’importance de l’art urbain, croit Ra Anaa Ekundayo, coordonnatrice des murales du festival.

Les murales sont une façon de montrer l’art et la culture de Sudbury, dit-elle. Soit les gens adorent, soit ils n’aiment pas. L’important, c’est de parler de l’art.

Un impact sur plusieurs plans

L’impact d’Up Here se fait sentir dans le Grand Sudbury depuis près d’une décennie : 75 œuvres ont été créées depuis 2015 et font aujourd’hui partie intégrante de l’identité culturelle du centre-ville.

C’est un impact économique de 5 millions $. On a payé plus de 700 000 $ en cachets aux artistes au fil des années, mais au-delà de ça, c’est de l’art public. Ça demeure , affirme M. Pelletier.

Ouvrir en mode plein écran Christian Pelletier et le festival Up Here investissent une partie du centre-ville pour présenter des spectacles. (Photo d'archives) Photo : CBC/Jonathan Migneault

Grâce à la durée de vie des murales, leur impact économique est à long terme, selon Jeff McIntyre.

Les touristes marchent dans les rues et voient les murales, s’arrêtent pour manger et partagent des photos, une partie de notre ville, avec le monde entier , dit-il.

Même le maire de la ville, Paul Lefebvre, reconnaît l’apport de ces murales. C’est ce qui rend la ville unique par rapport au reste du Nord de l’Ontario, selon lui.

Juste ça, en retombées économiques, ça vaut l’investissement.

Up Here se déroule jusqu’au dimanche 20 août.

Avec les informations de Bienvenu Senga