Un mois après le début de la crise des réfugiés, des intervenants critiquent les trois ordres de gouvernement pour le traitement de ces nouveaux arrivants, qui se trouvent dans des conditions de plus en plus éprouvantes.

Judith James est la pasteure et la fondatrice de l’organisme The Beautiful Foundation, qui offre du mentorat pour stimuler le leadership des jeunes femmes. Elle soutient l’église Revivaltime Tabernacle qui loge des réfugiés depuis un mois.

L’église hébergeait plus de 200 réfugiés au début de la crise, mais se retrouve maintenant avec moins de 100 personnes. Même s'il y a moins de réfugiés en ce moment qu'il y a un mois, Mme James affirme que la situation est préoccupante.

Ces réfugiés ont besoin de réponses des trois ordres de gouvernement. Ils doivent considérer la ville comme un sanctuaire et, pour l’instant, ce n’est pas le cas , déplore-t-elle.

L’église a reçu des toilettes mobiles et des douches de la Ville, mais n’a pas eu de nouvelles quant à la disponibilité d’autres hébergements.

Et d'après Judith James, la santé mentale de plusieurs demandeurs d'asile en souffre.

Plusieurs ne sortent pas de leur lit. Ils sont déprimés. Ils ont subi de nombreux traumatismes après avoir fui leurs pays.

Avec l'hiver qui approche à grands pas, la pasteure craint que les ressources de l’église s’épuisent. Certains mariages qui étaient censés avoir lieu à l’église ont déjà été annulés pour loger les réfugiés, mais elle dit que cela ne pourra pas durer.

Nous exigeons que les trois ordres de gouvernement agissent et tiennent les promesses faites à ces réfugiés , dit-elle.

Il y a environ un mois, le gouvernement fédéral a promis d’offrir 97 millions de dollars à la Ville de Toronto pour l’aider à faire face à la crise des réfugiés.

L’annonce a permis l’ajout de 250 lits dans deux hôtels et dans un refuge déjà établi le 19 juillet.

Mais la Ville affirme qu’elle n’a pas encore reçu les fonds et qu’elle ne s’attend à les recevoir que d’ici le début de 2024.

Elle maintient qu’au moins 157 millions de dollars seraient nécessaires pour gérer la situation du logement des réfugiés de façon adéquate.

Si la rapidité à laquelle les réfugiés arrivent en Ontario se maintient, nous prévoyons en accueillir jusqu’à 4500 dans les refuges d'ici la fin de l’année. Cela représente la moitié des places , a écrit la Ville dans un courriel.

Selon Judith James, l’inaction des gouvernements est déplorable.

Ils ont détourné les yeux de la situation parce que l'église est intervenue. Ce n’est pas seulement la responsabilité de l'église. C'est la responsabilité des trois gouvernements. Il s'agit toujours d'une urgence et il faut y répondre , explique-t-elle.

Des allégations de racisme

Ouvrir en mode plein écran Judith James, pasteure à l'église Revivaltime Tabernacle, s'inquiète pour les réfugiés qu'elle loge dans l'église. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Lorsque le gouvernement fédéral a annoncé plus de financement et que de nouvelles places ont été ajoutées dans les refuges et hôtels, de nombreux militants pour le droit au logement se sont demandé si ces espaces avaient toujours été disponibles, raconte Lorraine Lam, une travailleuse de proximité pour l’organisme Shelter and Housing Justice Network.

Parce que si c'est le cas, cela signifie que la Ville a refusé des places à des gens et les a laissés dehors sur la rue Peter parce qu'elle ne voulait pas payer , soutient-elle.

Elle remarque que l’intervention du gouvernement fédéral en faveur des réfugiés ukrainiens a été beaucoup plus rapide que celle pour les demandeurs d'asile venant de pays africains.

De plus, la Ville a décidé, il y a quelques mois, de ne pas rendre les places dans les refuges disponibles aux réfugiés. Pour Lorraine Lam, il s'agit de discrimination.

Judith James abonde dans le même sens.

Il s'agit d'une manifestation évidente de racisme systémique.

Un problème plus large

Ouvrir en mode plein écran L'espace dans les refuges de la Ville pour les réfugiés est limité et les églises manquent de ressources, selon des intervenants communautaires. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Lorraine Lam estime qu'il ne s'agit pas d'une crise des réfugiés , mais plutôt d'un problème plus large de crise du logement.

Lorsque nous présentons ce problème comme une crise des réfugiés, nous culpabilisons à nouveau les personnes qui sont des réfugiés, alors que c'est en fait le système que nous devons critiquer et remettre en question.

Les trois ordres de gouvernement doivent agir maintenant, et non pas créer un plan d’action sur 10 ans, pour gérer la crise de logement et la situation des réfugiés, selon elle.

Les différents gouvernements se renvoient la balle en disant que l'autre est responsable, mais ils le sont tous. Et pendant ce temps, les gens meurent , dit-elle.

Avec des informations de Jean-Loup Doudard et de Sarah Tomlinson