Encore du vandalisme à Saguenay : la Zone portuaire de Chicoutimi touchée

Alors que la Ville de Saguenay s’affaire à installer depuis mardi des affiches pour sensibiliser la population aux actes de vandalisme qui se multiplient, des gestes de destruction ont eu lieu à nouveau, cette fois-ci à la Zone portuaire de Chicoutimi.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des individus ont arraché les portes des toilettes des hommes et répandu des matières fécales sur les murs. Une caméra de surveillance a capté une partie des actions des vandales, qui ont aussi secoué des machines distributrices, renversé des tables à pique-nique et fait des graffitis sur une clôture.

Images par caméra de surveillance

Le directeur général de la Société de gestion de la Zone portuaire de Chicoutimi, Fabien Hovington, affirme avoir remis les images au Service de police de Saguenay (SPS), car on y verrait, soutient-il, le visage de trois mineurs.

On veut sensibiliser les parents. [...] Peut-être qu'on pourrait dire aux parents aujourd'hui que vos jeunes, s’ils arrivent à 2 ou 3 heures du matin, peut-être leur poser des questions, s’ils sont allés se promener ou s’ils sont allés fêter. C'est un peu déplorable parce que c'est un des parcs les plus achalandés de la région. On veut que ça soit propre, on le garde propre, ça coûte cher à nos organisations , a-t-il déploré.

Ouvrir en mode plein écran Fabien Hovington est le président de la Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Campagne de sensibilisation

La Ville de Saguenay a pourtant démarré, plus tôt cette semaine, une campagne de sensibilisation face à l'augmentation des actes de destruction. Depuis mardi, elle installe des affiches à des endroits qui ont été endommagés.

L’une d'elles a par ailleurs été mise en place à la Zone portuaire de Chicoutimi vendredi au cours de la journée.

On est très déçu, ça continue à se produire, on aimerait vraiment que ça arrête. Mais d’un autre côté, je pense qu'au moins le message a été reçu par notre pancarte. Il y a une conversation qui se fait autour du vandalisme et la communauté se mobilise pour dire "On en a assez, s'il vous plaît, venez nous mettre une pancarte". Parce que des demandes nous sont faites pour les installer , a affirmé pour sa part le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

Ouvrir en mode plein écran Ces machines distributrices ont été violemment secouées, au hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Actes réguliers

Plus tôt cette semaine, le parc Taschereau-Lotbinière de Jonquière a été la cible de vandales. Des graffitis ont été faits sur les modules de jeu. La garderie La Petite Ourse, aussi située à Jonquière, a aussi été frappée. Les vitres de l’auberge située dans l’ancien presbytère de l’église Saint-Jacques, qui se trouve dans le même arrondissement, sont aussi régulièrement fracassées.

La semaine dernière, des vandales ont aussi déféqué dans la piscine Alcide-Reid de Jonquière et sur ses miradors. Une plainte avait ensuite été déposée au SPS .

Ouvrir en mode plein écran Les vandales ont répandu des matières fécales sur les murs dans les toilettes des hommes de la Zone portuaire de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

D'après un reportage d’Alexandra Duchaine