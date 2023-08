Sur les premiers mois d'été, la fréquentation de la Véloroute, qui traverse la Péninsule acadienne, est à la baisse. La faute à une météo capricieuse et pluvieuse qui a découragé les cyclistes.

Ernest Ferguson, président de la Véloroute de la Péninsule acadienne, constate que la grisaille a influencé le taux d’achalandage du sentier. Mais selon lui, ça ne veut pas dire que les touristes étaient moins nombreux.

Ça peut aussi être la population locale qui utilise beaucoup la Véloroute.

Il croit que les prochaines semaines permettront de dresser un bilan plus complet du taux de fréquentation durant la saison. Si les chiffres de juillet ont démontré une réduction, les données qui seront récoltées en automne donneront l’heure juste.

Ernest Ferguson, président de la Véloroute de la Péninsule acadienne.

Il est encore un petit peu trop tôt pour avoir un aperçu de l’impact pour l'ensemble de la saison , soutient Ernest Ferguson. On va voir avec les mois d’août, de septembre et d’octobre. Il y aura encore beaucoup de cyclistes sur les pistes , poursuit le président du sentier.

Consulter les adeptes pour améliorer les installations

Depuis le début de la saison estivale, la Véloroute de la Péninsule acadienne a décidé de prendre le pouls en invitant les usagers de ses sentiers à participer à un sondage par le biais de la page Facebook de l’organisme.

Ça nous sert à amasser des données comme la provenance des cyclistes, ainsi que la durée de leur séjour, s'ils sont des touristes et ce qu’ils dépensent dans la région , explique Ernest Ferguson.

L'objectif est de faire une analyse sur les retombées économiques de la Véloroute.

L’avenir dans les circuits urbains

Parmi les pistes d'amélioration sur lesquelles la Véloroute travaille pour assurer son développement à court et moyen terme, il y a l'aménagement d’un sentier cyclable urbain sur la rue principale de Tracadie.

Des travaux sont en branle depuis plusieurs semaines pour remplacer l’aqueduc et les égouts. Une centaine de mètres de route seront également remis en état et on y ajoutera une piste cyclable.

On se rend compte que l’on commence à avoir de réseaux urbains dans les municipalités de la Péninsule pour faciliter la circulation des cyclistes , soutient Ernest Ferguson

Le président de la Véloroute confie que des efforts seront déployés pour que l’accès aux écoles par les jeunes cyclistes soit amélioré.