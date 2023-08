CRi, La Bottine Souriante et Sufjan Stevens parmi les sorties musicales de la semaine

CRi qui dévoile une collaboration avec le groupe Half Moon Run, La Bottine Souriante qui reprend une chanson de Tex Lecor, Sufjan Stevens qui prépare le terrain pour son nouvel album… Voici un survol des sorties musicales marquantes de la semaine.

Astray de CRi (avec Half Moon Run)

Le producteur de musique électronique québécois CRi prépare depuis quelque temps déjà la suite de son premier album acclamé, Juvenile (2020), qui lui a permis d’être sacré révélation de l’année au Gala de l’ADISQ en 2021.

Astray est le quatrième extrait à paraître en prévision de Miracles, qui sera lancé le 22 septembre sous l’étiquette britannique Anjunadeep. Il s’agit d’une collaboration planante avec la populaire formation montréalaise Half Moon Run, qui a découlé d’une longue séance de jam dans le studio du groupe.

La première fois que j’ai écouté la chanson, j'étais seul dans ma voiture de retour d’un spectacle à Sherbrooke et j’ai tout de suite eu des frissons. C’était un bon signe! , explique CRi dans un communiqué.

CRi présentera son album sur scène le 7 octobre au MTelus à Montréal et le 13 octobre à L’Impérial de Québec.

Le bal chez Jos Brûlé de La Bottine Souriante

Douze ans après la sortie de son dernier disque, La Bottine Souriante, groupe québécois de musique traditionnelle par excellence, rend hommage au chansonnier, peintre et animateur Tex Lecor avec une reprise de la chanson Le bal chez Jos Brûlé, qu’il a fait paraître en 1963.

La chanson folk prend des airs résolument festifs dans les mains du groupe, fidèle à la formule qui fait sa marque depuis près de 50 ans.

Il s’agit du deuxième avant-goût de son 13e album studio, qui sera lancé cet automne. La Bottine Souriante présentera ce nouvel opus le 1er décembre au Club Soda.

The Dark Prince de Eyedress (avec Mac DeMarco)

Le musicien et producteur philippin Eyedress s’est associé avec le sympathique ambassadeur canadien du slacker rock Mac DeMarco pour deux simples, dont le premier, The Dark Prince, est sorti vendredi.

La chanson est accompagnée d’un vidéoclip signé Phil Nisco et Julius Valledor, dans lequel les deux musiciens portent un étrange masque de reptile semblable à celui arboré par Mac DeMarco dans le clip de Nobody.

Eyedress a lancé son cinquième album Full Time Lover en septembre 2022, alors que Mac DeMarco a lancé Five Easy Hot Dogs en janvier, avant de déballer une collection de 199 enregistrements inédits trois mois plus tard.

Rocket Power de Quavo

Le rappeur Quavo a lancé vendredi Rocket Power, son premier album solo après le décès à 28 ans de Takeoff, son neveu et son collègue dans le trio Migos, tué par balles dans un salon de quilles à Houston, au Texas, le 1er novembre 2022.

On peut d’ailleurs entendre la voix de ce dernier sur deux titres de l’album, Patty Cake et Back Where It Begins, qui met aussi en vedette Future.

Peu d'informations avaient filtré sur Rocket Power en amont de sa sortie, mais Quavo en avait brièvement fait mention sur Instagram au mois de mai. Cet album est pour Rocket [surnom parfois donné à Takeoff] et pour nos vrais fans. C’est aussi ma thérapie , avait-il expliqué.

Il s’agit du deuxième album solo de Migos après Quavo Huncho (2018).

So You Are Tired de Sufjan Stevens

Le prolifique chanteur et multi-instrumentiste américain Sufjan Stevens a annoncé lundi la sortie prochaine de Javelin, qui est selon lui son premier véritable album d’auteur-compositeur depuis le bouleversant Carrie & Lowell, paru en 2015.

L’artiste a dévoilé du même coup un premier extrait intitulé So You Are Tired. Pour accompagner son nouvel opus, Sufjan Stevens a par ailleurs créé un livre d’art de 48 pages mélangeant des collages et des essais de son cru. Le tout sera lancé le 6 octobre.

Plus tôt cette année, le musicien a lancé sous forme d'album la trame sonore qu’il avait composée en 2019 pour le ballet Reflections de Justin Peck. Ce dernier a d’ailleurs signé cet été l’adaptation pour la scène de l’album Illinois (2015), œuvre phare du répertoire de Sufjan Stevens.

Avec les informations de Pitchfork et Associated Press