Des travaux sur l’échangeur surplombant la route 216 dès lundi à Sherbrooke 

Des travaux de réaménagement doivent commencer dès lundi sur l’échangeur de la route 216, au-dessus de l’autoroute 610, près de l’Hôpital Fleurimont à Sherbrooke.

Les travaux doivent durer 40 semaines et pourraient engendrer un ralentissement de la circulation , précise le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec dans un communiqué. La circulation sera toutefois autorisée pendant tous les travaux, et certaines mesures devraient permettre de réduire les impacts du réaménagement sur les automobilistes.

Il y a possibilité que les travaux commencent dans la nuit de dimanche à lundi. C’est une tendance adoptée par le ministère pour éviter des entraves et des désagréments chez les usagers de la route , explique notamment la porte-parole pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable en Estrie, Isabelle Dorais.

Les travaux toucheront par ailleurs surtout les accotements, puisque des voies y seront aménagées à la hauteur des sorties de l’autoroute 610. C’est clair que pour le ministère, ce qui était important, c’était vraiment l’enjeu de la sécurité, alors qu’actuellement, il y a du refoulement dans les bretelles de sortie, et parfois même sur l’autoroute 610 aux heures de pointe , souligne Isabelle Dorais.

C’est pour régler cette situation. On sait qu'il y a un essor, un développement autant institutionnel, commercial que résidentiel dans ce secteur de Fleurimont.

Les travaux permettront aussi d’installer une nouvelle signalisation à la sortie de l’autoroute, à l’entrée de la route 216. Actuellement, en raison de la présence de la piste polyvalente, il y a une interdiction de virage à droite sur feu rouge. Il y a un nouveau panneau de signalisation qui va faire son apparition, ce sera une interdiction de virage à droite au feu rouge, mais dynamique. Le panneau pourra être actionné lorsqu'il y aura quelqu'un sur la piste polyvalente, donc ça va assurer la fluidité et éviter le refoulement , indique la porte-parole.

Les travaux coûteront environ 4,6 M$, selon le ministère des Transports.