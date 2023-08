La victime d’un meurtre en Floride en 1997 était de Winnipeg

Le bureau du shérif de Flagler County, en Floride, annonce que le corps d’une victime de meurtre survenu en 1997 a été identifié grâce à la généalogie génétique. L’homme de 58 ans est Robert Bruce McPhail, de la région de Winnipeg, au Manitoba.

Le 10 septembre 1997, les policiers ont reçu le signalement d’un corps qui flottait dans une voie de navigation intérieure près de Flagler Beach, situé entre Jacksonville et Orlando dans l’État américain.

Il s’agissait du cadavre d’un homme qui avait été ligoté, poignardé et atteint par balles avant d’être largué dans l’eau. À ce moment-là, les enquêteurs et le bureau du médecin légiste estimaient que l’homme faisait 173 cm, pesait 77 kg et était âgé de 30 ans à 50 ans.

Depuis 1997, la victime avait été inidentifiable, jusqu’à récemment , indique le communiqué.

Le communiqué explique que le shérif Rick Staly a créé une unité des affaires non résolues en 2020, et que celle-ci a soumis les os de la victime à la firme spécialisée en analyse d’ADN, Othram.

La victime a été identifiée comme Robert Bruce McPhail, 58 ans, qui provenait de la région de Winnipeg, au Manitoba, et de Kenora, en Ontario. [Il] avait déménagé à la région du sud de la Floride à un moment donné dans le milieu des années 1990 , poursuit le communiqué.

Il utilisait Bruce comme prénom et il était passionné par les bateaux. Il n’existe aucune photo connue de M. McPhail, selon la police.