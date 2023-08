Les Pats de Regina confient leur but à un Franco-Suisse

Les Pats de Regina ont signé un contrat avec un nouveau gardien de but franco-suisse, Ewan Huet. L’annonce a été officiellement faite mardi.

Le joueur de 18 ans a intégré la sélection par l’équipe réginoise au 36e choix lors du repêchage européen 2023 de la Ligue canadienne de hockey (LCH). Il a évolué avec le club des moins de 20 ans à Lausanne, en Suisse.

Ewan Huet est le fils de l’ancien gardien de but, Cristobal Huet. Ce dernier a longtemps joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour plusieurs équipes, dont les Kings de Los Angeles, les Canadiens de Montréal, les Capitals de Washington et des Blackhawks de Chicago.

Une nouvelle recrue pour les Pats de Regina.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Point du jour. Une nouvelle recrue pour les Pats de Regina ÉMISSION ICI PREMIÈRE Point du jour Écouter l’audio (Une nouvelle recrue pour les Pats de Regina. 10 minutes 5 secondes) Durée de 10 minutes 5 secondes 10:05

Le nouveau gardien de but des Pats de Regina exprime son enthousiasme à commencer la saison 2023-2024 avec sa nouvelle équipe.

Publicité

Je suis très excité, c’est un rêve qui est devenu réalité. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure avec les Pats , déclare Ewan Huet lors de son passage à l’émission Point du jour.

Le joueur de 18 ans explique qu'il connaissait les Pats de Regina avant même qu'il ne soit recruté par l'équipe, notamment grâce à des joueurs tels que Connor Bedard

Tout le monde vise la LNH , c'est un rêve. J'essaye de m'approcher le plus vite que possible , indique l'athlète. Au Canada, il y a plus de ressources et [le Canada] a plus de choses à m’offrir pour mon développement par rapport au Suisse.

C’est une grande chance de pouvoir évoluer dans la LNH au Canada. [...] J’ai vraiment hâte de découvrir Regina.

D'après ses observations, il y a une différence notable en ce qui concerne les dimensions de la patinoire entre le Canada et la Suisse. Il considère que cela représente un changement majeur du point de vue d'un gardien de but.

Je suis habitué à jouer sur Des patinoires plus petites. [...] Je pense que je peux apprendre énormément de cette équipe. [...] C’est une chance , indique la nouvelle recrue de l'équipe réginoise.

Avec les informations d’Émeline Riffenach