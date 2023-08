Jonathan Toews n’annonce pas sa retraite, mais il prend une pause du hockey

L'ancien capitaine des Blackhawks Jonathan Toews a choisi de prendre une pause du hockey pour retrouver la santé, après avoir été limité à 53 matches la saison dernière.

Le Manitobain de 35 ans est un joueur autonome, après 15 saisons avec Chicago.

J'aimerais annoncer que je ne prends pas complètement ma retraite, mais je prends à nouveau du temps pour moi , a écrit Toews, sur les médias sociaux.

Celui-ci a raté toute la saison 2020-21 à cause de symptômes de la COVID longue et d'un syndrome de réponse immunitaire chronique.

J'adore le hockey et j'ai encore la passion de vouloir rivaliser à mon plus haut niveau, a-t-il poursuivi. Cependant, ces dernières saisons ont été très difficiles compte tenu de mes problèmes de santé.

Champion de la Coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015, Toews a inscrit 15 buts et 31 points la saison dernière, la dernière année d'un contrat de 84 millions de dollars pour huit ans.

Le directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson, a dit à la fin de la saison que l'équipe ne lui offrirait pas un nouveau contrat.

L'idée de jouer pour une autre équipe est si loin dans mon esprit en ce moment, surtout après ce moment-là , a dit Toews après avoir reçu une touchante ovation des amateurs des Hawks à Chicago, le 13 avril.

J'ai toujours pensé que je me retirerais en étant un Blackhawk et une partie de moi y croit toujours, alors on verra.

Repêché troisième au total en 2006, Toews avait 20 ans lorsqu'il a été nommé capitaine des Blackhawks.

Il a inscrit 372 buts et 883 points avec eux, remportant le trophée Conn Smythe en 2010, comme joueur le plus utile des séries éliminatoires.

En 2018, il a été nommé l'un des 100 plus grands joueurs dans l'histoire de la LNH .

Mon objectif est de me donner le temps et l'espace nécessaires pour guérir complètement et profiter à nouveau pleinement de la vie , a-t-il écrit sur Instagram.