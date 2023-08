Le nouveau PDG d’UNI Coopération financière, Camille Thériault, tente de rebâtir les ponts avec les équipes épuisées. Il reconnaît que certains employés sont à bout de souffle, après plusieurs semaines tumultueuses.

Camille Thériault a repris les rênes d'UNI Coopération financière, plus tôt cette semaine, après que le conseil d’administration ait écarté Robert Moreau.

Dès l'annonce de sa nomination, le nouveau PDG a dit à haute voix ce qui se murmure dans les coulisses depuis quelque temps.

Pierre-Marcel Desjardins, président du conseil d'administration d'UNI et Camille Thériault, nouveau PDG de l'institution acadienne qu'il a déjà dirigé pendant 12 ans. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Certains de nos employés sont épuisés , a-t-il reconnu sans détour. Il a affirmé que l’institution doit s’occuper de son personnel.

Jeudi, UNI a envoyé à tous ses membres une transcription de ces propos de Camille Thériault, dans lequel il parle de l’empathie qu’il a pour les employés.

J'ai ressenti leur douleur et les difficultés qu'ils rencontrent pour répondre à tous les besoins des membres. Mais j'ai aussi senti leur détermination à vouloir faire partie d'UNI , a-t-il affirmé.

Trois succursales fermées temporairement

La fatigue du personnel d’UNI a un impact sur les opérations. Vendredi, les succursales de Cap-Pelé, de Saint-Léonard et de Beresford n’ont pas ouvert leurs portes.

Les membres de ces communautés ont dû aller ailleurs dans le réseau pour obtenir des services au comptoir. Dans au moins une succursale fermée – celle de Cap-Pelé – le guichet automatique était toujours en service et accessible.

Sur son site web, UNI indique qu’il s’agit de fermetures temporaires en raison de circonstances incontrôlables .

La succursale de Cap-Pelé n'a pas ouvert ses portes, vendredi. Les membres ont quand même pu utiliser le guichet automatique. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Lors d’un court entretien téléphonique, vendredi en fin d’avant-midi, Camille Thériault a confirmé à Radio-Canada Acadie qu’elles sont liées au manque d'effectifs.

Certains employés bénéficient de leur journée de repos et d'autres sont en congé de maladie. De plus, certains ont reçu un congé pour leur permettre de reprendre leur souffle.

Radio-Canada a récemment approché des dizaines d'employés afin d'obtenir leur témoignage. Jusqu'à maintenant ils ont préféré ne pas se prononcer.

Robert Moreau, ancien président et chef de la direction d'UNI Coopération financière (archives) Photo : Radio-Canada

Quant à Robert Moreau, il se fait discret depuis qu’il a été remercié par le conseil d’administration d’UNI.

J’ai consacré toute mon énergie à UNI et je continue à me soucier profondément du mouvement des caisses populaires au Nouveau-Brunswick, et je le ferai toujours. Alors qu’UNI passe à sa prochaine étape, je leur souhaite, ainsi qu’aux employé(e)s et anciens collègues, beaucoup de succès , a-t-il affirmé dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada Acadie.

Avec des informations de Karine Godin