Après 18 ans d’interdiction, Bathurst va permettre de chasser sur son territoire

La Ville de Bathurst prévoit changer les règles concernant la chasse sur son territoire. Elle entend remplacer l’interdiction complète, en vigueur depuis 2005, par les règles provinciales moins restrictives.

Les élus aborderont ce point à l’assemblée ordinaire de lundi.

À l'avenir, les chasseurs sur le territoire de Bathurst devront suivre la loi provinciale, Ils ne devront pas décharger une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé de balles ou de plombs à moins de 400 mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.

La prochaine saison de chasse à l'orignal approche à grands pas.

Cette règle passe à 300 mètres pour le trappage, 200 mètres pour un fusil de chasse ou une arme à feu qui se charge par la bouche et à 100 mètres pour une flèche d’un arc ou d’une arbalète.

La Ville propose également une campagne d’information auprès de ses citoyens, à l’aube d’une période de chasse pour plusieurs gibiers en septembre et octobre.

Effets de la réforme municipale

Depuis la réforme municipale du 1er janvier 2023, la ville de Bathurst s’est agrandie avec les territoires de nombreux districts de services locaux (DSL) avoisinants. Ces DSL sont devenus des quartiers.

Avant le début de l'année, il était permis de chasser dans ces zones rurales, prisées par les chasseurs. En intégrant le territoire municipal, elles sont donc devenues interdites à la chasse.

Faché d'être privé de chasse, un résident de Bathurst, Mathieu Trudel, a présenté aux élus en janvier un document et des images montrant des incursions d’ours sur sa propriété et à seulement quelques mètres des résidences.

Mathieu Trudel a présenté un exposé sur les impacts de l'interdiction de chasser dans le territoire de la Ville de Bathurst en janvier.

Devant ces intrusions indésirables, il revendiquait le droit de chasser sur ses terres selon les limites permises par la loi provinciale, même si elles se trouvent dans le territoire de la ville.

Un mois plus tard, trois autres citoyens avaient également interpellé le conseil municipal sur cette même question. Paul Arseneau, Denis Guitard et François Chiasson avaient indiqué que la chasse et le piégeage sont des activités sécuritaires et agréables.

Ils avaient aussi exprimé les raisons pour lesquelles ils croient que l’arrêté municipal adopté en 2005 causait des préjudices et devrait être abrogé, car elle causait des conflits préjudiciables avec les résidents de deux quartiers ruraux ainsi qu’aux chasseurs résidents et non résidents respectueux des lois de la province.

Un changement vu d’un bon œil par les chasseurs

Les changements à venir réjouissent les quatre chasseurs. Ce sera un changement important pour la ville. Les gens seront informés et vont comprendre que les chasseurs ne feront pas n’importe quoi n’importe où , explique Mathieu Trudel.

M. Arseneau a remercié les élus d’avoir pris en considération l'ambiguïté de la situation depuis la fusion municipale.