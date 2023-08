Les libéraux du Manitoba souhaitent créer un Bureau du défenseur des aînés

Le Parti libéral du Manitoba promet de créer un Bureau du défenseur des aînés s’il est élu aux prochaines élections provinciales.

Le chef libéral, Dougald Lamont, veut ainsi remplacer l’ancien Office de protection des personnes recevant des soins, dont le démantèlement a été annoncé à la fin du mois de juillet.

Un rapport du vérificateur général du Manitoba a révélé que l’Office avait mené des enquêtes déficientes sur des cas de maltraitance physique et d’abus sexuels dans des foyers de soins.

Le Parti libéral du Manitoba souhaite le remplacer par une instance complètement indépendante, et ce le plus rapidement possible.

La seule solution, c’est de recommencer. Il faut un organe indépendant qui a suffisamment de ressources , a déclaré Dougald Lamont, en conférence de presse.

Le gouvernement progressiste-conservateur avait annoncé, en juillet, la création d’un nouvel organe indépendant, d’ici deux ans. Il devra se rapporter directement à l’Assemblée législative, à l’instar de l’Ombudsman du Manitoba.

Mais pour le chef libéral, il faut rapidement mettre en place ce nouveau bureau d'enquête.

Nous avons besoin d’un organe d’enquête indépendant, dès maintenant. Les gens doivent pouvoir avoir confiance en cette nouvelle organisation. Ils n’ont plus confiance dans le système .

L’éclosion au foyer Maples est un échec des conservateurs, selon le Parti libéral

L’annonce en santé du Parti libéral du Manitoba a eu lieu dans le parc adjacent au foyer de soins Maples, où 56 personnes sont mortes à la suite d’une éclosion meurtrière de COVID-19, en 2020.

Une manière pour Dougald Lamont de rappeler la mauvaise gestion de la pandémie du gouvernement actuel. La candidate libérale dans le quartier Maples, Eddie Calisto-Tavares, a d’ailleurs perdu son père lors de l’éclosion mortelle de 2020.

Quand le personnel est tombé malade, que nous ne pouvions plus compter sur eux, nous avons découvert de nombreuses personnes décédées au deuxième étage. Les familles se faisaient pourtant dire que la situation était maîtrisée , a déclaré Eddie Calisto-Tavares.

Il s’agit du résultat d’un sous-investissement en matière de santé, selon elle.

Nous devons investir dans ceux qui s’occupent de nos aînés dans les foyers de soins. Le personnel est incroyable, mais il est sous-payé et sous-entraîné , soutient la candidate.

S'il accède au pouvoir, le Parti libéral du Manitoba promet qu’une infirmière praticienne sera disponible dans chaque foyer de soins et plus de personnel pour s’occuper des résidents.

En plus de s’attaquer au système des foyers de soins, le parti veut forcer la province à approuver toute vente de logements abordables pour les aînés. Une manière, selon lui, de prévenir des ventes comme celle de l’immeuble d’habitation Lion’s Place.