Violée il y a 30 ans, elle poursuit la Ville de Québec pour négligence

Une femme violée à la pointe d'un couteau il y a près de 30 ans est passée par toute une gamme d'émotions après l'arrestation de Marc-André Grenon à Granby, l'année dernière.

Elle reproche au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) une série d'erreurs dans le traitement de son dossier qui l'ont entrainée dans un état de choc.

La victime vient d'intenter une poursuite de 100 000 $ contre la Ville de Québec, reprochant à son service de police d'avoir fait preuve de négligence et d'avoir mené une enquête bâclée .

La demande introductive d'instance déposée à la Cour supérieure dresse le portrait d'un triste scénario, aux multiples rebondissements, qui aurait causé une détresse psychologique importante à la plaignante.

L'agression

Été 1994. Une étudiante d'une vingtaine d'années est violée sous la menace d'un couteau dans sa résidence de Québec, après qu'un individu s'y soit introduit par effraction.

Trente ans plus tard, la poursuite déposée par deux avocates au nom de la victime, anonyme dans la procédure, formule plusieurs reproches à l'égard du SPVQ .

À ce stade des procédures, il s'agit d'allégations qui restent à prouver à la Cour lors d'un éventuel procès.

Portrait-robot et parade de photos

À la suite de l'agression, la jeune femme se soumet à des prélèvements, dans le cadre d'un examen médico-légal et participe à la réalisation d'un portrait-robot lors de sa déposition au poste de police.

Selon la poursuite, elle recevra la visite de l'enquêteur André Cyr, un an plus tard. Il lui présente une série de photos pour qu'elle identifie son agresseur.

Le lendemain, un agent du SPVQ communique avec elle pour l'informer que l'identification du présumé agresseur qu'elle a effectuée est erronée , peut-on lire dans la poursuite.

Selon les allégations, elle n'aurait par la suite reçu aucune nouvelle de sa plainte et serait restée avec l'idée qu'elle aurait mal identifié l'individu l'ayant attaquée .

Malgré les années qui passent, elle demeure convaincue que l'enquête demeure active , indiquent ses avocates.

Pendant de nombreuses années, la Demanderesse vit dans la peur. Elle craint que l'agresseur ne revienne. Doutant de sa propre mémoire vu l'identification erronée, elle craint de ne pas être capable de reconnaître l'agresseur et se met à craindre tous les hommes qu'elle rencontre.

Arrestation de Marc-André Grenon

Et puis, le 12 octobre 2022, la Sûreté du Québec procède à l'arrestation de Marc-André Grenon pour le viol et le meurtre d'une étudiante, au Saguenay, et une tentative de meurtre sur une autre étudiante aussi violée, à Québec, en l'an 2000.

Ouvrir en mode plein écran Marc-André Grenon a été arrêté par la Sûreté du Québec le 12 octobre dernier. Photo : Facebook

Pour la femme qui a intenté la poursuite, les douloureux souvenirs de l'été 1994 refont surface, 28 ans plus tard.

Elle se demande anxieusement si l'individu arrêté correspond à la personne l'ayant agressée lorsqu'elle était plus jeune.

Premier rebondissement

Elle communique avec la SQ pour apprendre que Grenon ne serait pas son agresseur. Le coupable aurait été arrêté en 1995 pour différentes agressions sexuelles, incluant la sienne, avant d'être condamné à la prison en 1997.

Sur les conseils de l'agent de la SQ , elle communique avec le SPVQ , où un policier lui aurait confirmé les informations.

Bouleversée par ce flot d'informations inattendues, la Demanderesse peine à croire ce qu'elle entend , écrivent ses avocates.

La femme se questionne : Comment est-il possible que l'individu l'ayant agressée il y a tant d'années ait pu être arrêté et emprisonné sans même qu'elle n'en soit informée .

Selon le document judiciaire, la femme communique avec l'enquêteur Simon Chouinard de la police de Québec pour lui demander des explications.

Ouvrir en mode plein écran Le lieutenant-détective Simon Chouinard de l'unité des délits familiaux et des agressions sexuelles du SPVQ. Photo : Radio-Canada

L'enquêteur admet qu'il est confus et qu'il va tenter de faire la lumière sur la situation , allèguent les avocates de la victime.

Une rencontre par la suite l'enquêteur Chouinard et la capitaine du poste de quartier du SPVQ .

La capitaine lui aurait alors annoncé que l'individu qu'elle avait identifié sur les photos, 28 ans plus tôt, était bel et bien son agresseur.

Toujours selon la poursuite, l'enquêteur Chouinard confirme à nouveau que son agresseur a été arrêté pour plusieurs agressions sexuelles, dont la sienne, avant d'être condamné à six ans de prison.

Ces derniers lui présentent des excuses en lui expliquant que les normes et pratiques de l'époque vis-à-vis des victimes ne correspondent pas à celles que l'on connait aujourd'hui.

Selon ses avocates, la femme maintenant âgée de la quarantaine était en état de choc à la suite de cette rencontre.

Autre rebondissement coup de masse

L'enquêteur Chouinard va reprendre contact avec la victime en février dernier, pour lui annoncer que l'individu qu'elle a identifié n'est finalement pas son agresseur et qu'il n'a jamais été arrêté.

Cette nouvelle information fut perçue comme un coup de masse , indiquent les avocates de la victime.

La Demanderesse a soudain envie de disparaître. Elle est en colère, mais elle ressent également beaucoup de honte et de déception.

La poursuite allègue que l'enquêteur Chouinard aurait expliqué à la victime que son dossier avait été associé à un suspect, en 1995. Toutefois, les enquêteurs se seraient rendu compte qu'il ne correspondait pas au profil des résultats de sa trousse médico-légale.

Or, malgré le fait que les enquêteurs savaient que ce n'était pas le bon suspect, le dossier a été classé comme un cas résolu et les résultats de la trousse médico-légale ont été retirés du système , allèguent les avocates de la femme.

Cette dernière n'aurait jamais été informée de la fermeture de son dossier.

Ce nouveau développement a dévasté la Demanderesse qui se sent alors complètement perdue, en raison notamment des informations contradictoires provenant du SPVQ , soulignent les avocates.

À la suite de ses rencontres avec les membres du SPVQ , le dossier de la Demanderesse est réouvert; l'enquête a repris, plus de 27 ans plus tard , affirment ses avocates dans le document judiciaire.

Le SPVQ a confirmé à Radio-Canada qu'une enquête était active, pour élucider cette agression sexuelle commise à l'été 1994.

Enquête bâclée

Depuis plus de 27 ans, la Demanderesse croit à tort que le SPVQ cherchait activement son agresseur , notent les avocates de la victime qualifiant l'enquête de bâclée .

D'apprendre que pendant toutes ces années, son dossier avait été fermé par erreur sans autre formalité a créé une angoisse et une panique sans précédent chez la Demanderesse.

Selon ses avocates, le choc engendré par les informations contradictoires du SPVQ a conduit la femme à un arrêt de travail.

Elle réclame donc à la Ville 100 000 $ en dommages et intérêts pour tout le stress, troubles et inconvénients qu'elle a subis en raison de la négligence des employés du SPVQ , évoquent les avocates de la victime.

Comme le dossier se retrouve devant les tribunaux, la Ville de Québec n'a pas souhaité faire de commentaire sur cette poursuite.