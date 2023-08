Les résidents et les élus locaux de la Basse-Côte-Nord se mobilisent pour attirer l’attention des élus provinciaux et fédéraux sur les problèmes de transport aérien dans leur région.

La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, qui s’étend de Kegaska à Blanc-Sablon, a commencé à collecter les témoignages de ses citoyens pour attirer l'attention des élus provinciaux et fédéraux sur les problèmes de transport aérien dans la région.

Selon ces témoignages, Air Liaison, la seule compagnie à voyager en Basse-Côte-Nord, serait de moins en moins fiable, et la population s’inquiète des conséquences que cela peut engendrer sur l'accès aux soins de santé.

Des citoyens manquent leurs rendez-vous médicaux, doivent reporter ces derniers à plusieurs reprises ou doivent faire plusieurs dizaines d’heures de route pour se rendre à un rendez-vous important.

La préfète de la MRC , Gladis Driscoll, déplore que la situation soit encore pire qu’il y a 50 ans, puisque le service de transport est tout à fait imprévisible.

Peu de solutions à l'horizon

Les solutions en provenance d’Air Liaison et du CISSS de la Côte-Nord sont manquantes, selon la MRC . La préfète Gladis Driscoll exige des réponses du gouvernement maintenant, et pas plus tard .

De son côté, le CISSS admet qu’il y a bien un problème.

Dans les vols d’Air Liaison, des sièges sont réservés aux patients du CISSS , mais leur nombre s’avère insuffisant en raison de plusieurs facteurs.

Un achalandage accru en Basse-Côte-Nord, additionné à des conditions météorologiques défavorables, a entraîné des retards et des annulations de vols cet été.

Le directeur des services techniques, de l’hôtellerie et de la logistique du CISSS , Denis Gagnon, pense que cette réalité pourrait devenir la norme et ainsi forcer le CISSS à s’adapter.

On va tenir compte des nouvelles réalités sur le plan des aléas climatiques pour essayer de protéger la mission santé. Est-ce que ce sera plus de sièges réservés pour la mission santé? Peut-être , envisage-t-il.

Le CISSS de la Côte-Nord n’a toutefois pas voulu faire de promesses par rapport à ses prochains contrats avec Air Liaison. Le transporteur aérien n'a pas répondu à nos questions.

Pour sa part, la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent souhaite rencontrer la ministre responsable de la région, Kateri Champagne Jourdain, vers la fin du mois.

D'après les informations de Renaud Chicoine-McKenzie