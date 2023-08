La période des vacances tire à sa fin. Avant que la routine école-boulot-dodo ne s’installe, voici quelques bouteilles à découvrir.

Maïs et solidarité

Ouvrir en mode plein écran Culmina Dilemma Vallée de l'Okanagan 2018 | Code SAQ : 15159815 | 31,50$ Photo : SAQ

Du beurre et du sel, voilà les garnitures classiques du maïs. Pour ajouter de la complexité à cet aliment estival, un vin blanc à base de chardonnay est idéal. Celui-ci provient de la Colombie-Britannique, dans le sud de la vallée de l’Okanagan. La famille Triggs a démarré le domaine en 2007 dans le but de mettre en valeur ce terroir unique : un désert formé par les glaciers il y a des milliers d’années. Ils ont entre autres planté du chardonnay. Ce vin est vinifié dans des fûts français, sa couleur est dorée. Son bouquet est complexe. Il rappelle l’odeur du pain grillé, des fleurs blanches, du poivre blanc et des herbes fraiches. Sa texture ronde et gourmande se prolonge avec des parfums d’eucalyptus. Idéal avec du poulet nappé d’une sauce crémeuse au maïs.

Nouveau nouveau monde

Ouvrir en mode plein écran Paxton Graciano McLaren Valée 2022 | Code SAQ :15114879 | 35,75$ Photo : SAQ

L’Australie a longtemps été associée à des vins modernes et industriels. Or, le pays change. Ses vignerons mettent de l’avant les particularités du terroir et tentent de changer leur image. Dans la McLaren Vale, au sud d’Adélaïde, la famille Paxton a planté du graciano. Cette variété typique de la Rioja en Espagne est rarement vinifiée seule. Elle remplit le verre des arômes de poivre, de violette et de fruits noirs. En bouche, les tannins fondus se marient aux notes fruitées. Juteux à souhait, il se termine sur une finale longue et épicée.

Facile à aimer

Ouvrir en mode plein écran Velenosi Rosso Piceno Superiore 2020 | Code SAQ 14729505 | 18,50$ Photo : SAQ

Bien que l’Italie soit le plus grand producteur de vin au monde, certaines régions gagnent encore à être connues. C’est le cas des Marches et des Abruzzes, situées sur la côte est du pays. Entre mer et montagne, les vignerons cultivent des cépages indigènes et proposent des vins avec du caractère. Angela Velenosi a fondé le domaine en 1984 à Piceno. Visionnaire, la productrice a mis en valeur plusieurs variétés locales et elle a opté pour l’agriculture biologique. Ce nouveau rouge est un assemblage de montepulciano et de sangiovese. Son élevage en fût de chêne est impossible à ne pas deviner avec ses parfums de fumée. Ses tannins sont puissants et se marient aux notes d’épices. Sous la barre des 20 $, il fera l’unanimité avec du bœuf grillé.

Tout nouveau, tout beau!

La productrice québécoise Madeleine Dufour a eu un coup de cœur pour le limoncello lors d’un voyage en Sicile. De retour à Baie-Saint-Paul, elle a créé une boisson locale inspirée de ce breuvage italien. À base de marc de raisins distillés, comme une grappe, la boisson est aromatisée avec de la verveine citronnée et du poivre des Dunes. La finale vive et acidulée ne provient pas du citron, mais du verjus, soit un jus de raisin immature, élaboré au domaine Charlevoyou.

Verveine, 375 ml | Bientôt en vente au domaine Charlevoyou | 28 $