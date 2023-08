Des travaux majeurs à l’École Médéric-Gravel à La Baie en raison d’un dégât d’eau

Le bris d'un radiateur a engendré un dégât d'eau majeur en avril, causant des dommages sur trois étages dans une partie de l’École primaire Médéric-Gravel, située dans l’arrondissement de La Baie. Résultat, des travaux évalués à 2 millions de dollars doivent s'étirer jusqu’en décembre.

Le bris s’est produit au troisième étage de la partie nord du bâtiment, touchant également les étages inférieurs. Des travaux ont déjà été amorcés suite au dégât d’eau.

Un appel d’offres a notamment été lancé jeudi sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour des travaux de construction. Dans celui-ci, il est question des niveaux 0, 100 et 200 du bâtiment qui ont été touchés par le dégât d’eau.

Des murs et des planchers devront être démolis pendant les travaux.

Quinze locaux ont été touchés. Certains groupes-classes ainsi que des services seront toutefois relocalisés dans d’autres locaux situés ailleurs dans l’école. Les groupes pourront réintégrer graduellement leur local d’origine d’ici le mois de décembre, le temps que les travaux se réalisent.

C’est un immeuble qui est très grand, qui a déjà accueilli beaucoup plus d’élèves, donc on avait heureusement d’autres locaux de disponibles. [...] On n'a pas placé deux groupes-classes dans le même local. Ce sont plutôt d'autres locaux de fonction qui ont été déplacés, comme par exemple le service de garde, la bibliothèque, même le salon du personnel. On a fait place à la classe de maternelle dans le salon du personnel qui a été relocalisé ailleurs , a expliqué Louise Noël, coordonnatrice aux communications Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

Des tests de la qualité de l'air seront aussi effectués tout au long des travaux afin de s’assurer de la sécurité des élèves.

Avec les informations de Louis Martineau