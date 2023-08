Inondations : un sinistré croit qu’une alerte aurait pu protéger sa maison

Un sinistré de Nouvelle-Écosse croit que le retard dans l'envoi des alertes l'a empêché de sauver une partie de ses biens et à se préparer à l'arrivée de l'eau. Mais selon un météorologue, il était difficile de prévoir où la pluie allait tomber le plus intensément.

Un mois après les violentes inondations qui ont frappé une partie de la Nouvelle-Écosse, Walter Fowler, un sinistré de Bedford en banlieue d'Halifax, continue de nettoyer sa maison.

L'eau a complètement inondé le sous-sol de sa résidence, détruisant les chambres de ses enfants. Son jardin est couvert de gravats et de tas de vêtements imbibés d'eau. Tout le réseau électrique du sous-sol est à refaire.

Ouvrir en mode plein écran Un mois après les inondations de juillet 2023 en Nouvelle-Écosse, Walter Fowler est toujours occupé à nettoyer le sous-sol de sa maison. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Si une alerte aux inondations avait été envoyée plus tôt, samedi 21 juillet, serait-il parvenu à sauver sa maison?

Je n'en sais rien, je veux juste que quelqu'un fasse quelque chose , soupire Walter Fowler.

Honnêtement, le système d'alerte nous aurait permis de mieux nous préparer, car nous aurions pu sortir nos affaires du sous-sol , croit son fils, Wayne. Est-ce que ça aurait empêché l'eau d'arriver? Non .

Ouvrir en mode plein écran Wayne Fowler, le fils de Walter, se tient devant ce qui était auparavant sa chambre. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Des catastrophes difficiles à prévoir

Environnement Canada avait prévenu cette semaine-là que de fortes précipitations risquaient de provoquer des inondations, mais l'accumulation d'eau tombée en 24 heures a surpris les prévisionnistes.

Le météorologue David Neil explique que les modèles mathématiques ne s'accordent pas toujours et ne rendent pas compte de certaines accumulations de précipitations plus localisées.

Ouvrir en mode plein écran David Neil est météorologue à Environnement Canada. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Cependant, depuis les inondations de juillet, avec les vulnérabilités causées par cette tempête et cette situation, on essaye de continuer d'utiliser nos alertes pour mettre à jour la population , assure-t-il.

Être plus proactif

Au Nouveau-Brunswick, Jacques Doiron, coordinateur des mesures d'urgence de la municipalité d'Edmundston, a récemment tenu une réunion avec Environnement Canada pour comprendre pourquoi il n'a pas été alerté plus tôt des pluies torrentielles survenues le 30 juin dernier qui ont causées d'importants dégâts.

On est très satisfaits, on a su un peu le pourquoi , dit-il après cette réunion. C'est tout le monde qui l'avait manqué, mais c'était un problème de convection et pour les stations météo, c'est très difficile de déterminer où cette convection va avoir un impact.

La convection est un phénomène météorologique de montée de l'air chaud plus léger que l'air environnant selon Environnement Canada.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Doiron, de l'organisation des mesures d'urgence de la ville d'Edmundston, était en première ligne pendant les inondations. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Désormais, son service sera plus proactif, assure Jacques Doiron.