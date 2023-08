Québec appuie quatre projets municipaux de l’Abitibi-Témiscamingue

Quatre projets municipaux visant à mettre en valeur le territoire public de l'Abitibi-Témiscamingue reçoivent un soutien financier de Québec.

Belleterre, Senneterre et la MRC de Témiscamingue se partagent un peu plus de 355 000 dollars pour l’implantation et l’expansion d’aménagements publics et communautaires sur les terres du domaine de l’État. L’aide annoncée par le ministre régional Mathieu Lacombe provient d’un programme du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

À Senneterre, une somme de 200 000 dollars facilitera l’accès à 21 terrains avec baux de villégiature situés au lac Valet ayant fait l’objet d’un tirage au sort provincial l’automne dernier.

À force de travailler dans le dossier, on s’est dit que c’était beau, qu’il y avait quand même des petits chemins pour s’y rendre, mais maintenant, pour des chalets sur le bord de l’eau, les gens veulent souvent se faire de vraies fondations. L’idée de déposer une demande d’aide, c’était pour rendre ces chemins un peu plus accessibles à des gros camions. Parce que pour des coulées de béton ou quoi que ce soit, on n’était pas sûrs que les chemins qu'on avait étaient assez solides , explique la mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat.

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Il s’agit d’une première phase de développement dans le cadre de ce projet. Les travaux sur les chemins pourraient débuter cet automne ou le printemps prochain. D’autres terrains en villégiature dans ce secteur pourraient être accessibles dans les prochaines années.

Une ligne électrique

La MRC de Témiscamingue a quant à elle obtenu un peu plus de 88 000 dollars pour aménager une ligne électrique qui desservira une vingtaine de terrains octroyés aussi par tirage au sort au lac Roger, dans le secteur de Rémigny.

Pour permettre aux gens de développer leurs terrains, des services doivent les accompagner. Les services d’égout et tout ça ne font clairement pas partie de ceux qu’on peut acheminer, mais l’électricité est généralement le premier ou le plus important service que les citoyens demandent , indique la préfète Claire Bolduc.

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Ce programme permet à la MRC du Témiscamingue de rendre certains lieux de villégiature plus accessibles à la population.

On veut que les citoyens et citoyennes qui vivent dans un territoire donné aient accès aux ressources et aux richesses, aux environnements de ces territoires. On entend beaucoup dire, dans certaines régions du Québec, que les plans d’eau sont embourgeoisés, que la population n’y a plus accès, qu'elle ne peut pas profiter des ressources dans un milieu. Nous, on choisit de les rendre accessibles , souligne Claire Bolduc.

Pour sa part, la Municipalité de Belleterre reçoit un peu plus de 66 000 dollars pour un projet d’aménagement communautaire et un autre d’aménagement d’une halte riveraine, tous deux au lac aux Sables.