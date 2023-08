Ces jours-ci, la Maison de l'Amitié de Hull a l’allure d’un magasin de fournitures scolaires. Financé par Centraide Outaouais, l’organisme met à disposition des familles dans le besoin des effets scolaires à prix réduits d’au moins 75 %.

Non seulement ça allège, mais aussi ça donne un souffle à la famille parce que la rentrée scolaire c’est un moment stressant , laisse entendre la directrice de la Maison, Nadine Guevremont.

On parle d’effets scolaires, mais on sait qu’il y a aussi les inscriptions, les espadrilles, les sacs à lunch, les collations, l’épicerie, tout ça s’ajoute aux effets scolaires.

Mme Guevremont tient à ce que les coûts soient aussi bas que possible. Au bout du compte, on veut privilégier les meilleurs prix pour les familles , explique-t-elle.

Nadine Guevremont est la directrice de la Maison de l'Amitié de Hull. Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

Ça permet à plusieurs enfants de pouvoir rentrer à l’école avec tous leurs effets scolaires puis de donner un soutien aux parents , décrit la directrice qui remarque une hausse des besoins, mais aussi une différence dans les besoins .

On nous demande beaucoup d’aide au niveau de tout ce qui est autour [de la rentrée], par exemple les espadrilles, les sacs à dos, même la nourriture , rapporte-t-elle. On demande beaucoup plus de dépannage alimentaire à la rentrée scolaire .

Une rentrée scolaire sous le signe de l’inflation

Le directeur général de Centraide Outaouais, Cédric Tessier, est témoin du même phénomène.

Le logement et la nourriture coûtent beaucoup plus cher qu’avant , rappelle ce dernier. Quand vient le temps ensuite d’acheter des fournitures scolaires, ça peut être plus difficile.

C’est sûr qu’avec l’inflation on a plus de familles qui ont recours au service.

Centraide Outaouais a noté une augmentation des demandes de 15 % l’année dernière et s’attend à une pareille augmentation cette année.

M. Tessier recense qu’en 2022, plus de 1000 familles et 2000 enfants ont bénéficié du programme d’achat de fournitures scolaires.

Plus de 30 000 familles ont profité des articles à faible coût depuis la création du programme en 1995, compile-t-il.

Le directeur général de Centraide Outaouais, Cédric Tessier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On voit de plus en plus en Outaouais des ménages où il y a un ou deux parents qui vont travailler , note M. Tessier. On voit aussi beaucoup plus de familles monoparentales.

Le directeur général de Centraide Outaouais remarque d’ailleurs qu’environ 40 % des bénéficiaires l’an dernier étaient des familles monoparentales, ce qui représente une augmentation par rapport aux années précédentes, constate-t-il.

Quand il y a juste un revenu dans un ménage, ça peut faire en sorte qu’à la fin du mois c’est plus difficile de payer les factures , rappelle le directeur général.

Changement de la clientèle

La situation financière des personnes au Québec et en Outaouais en particulier devient de plus en plus difficile , atteste le directeur général de l’Association Coopérative d’Économie Familiale (ACEF) de l’Outaouais, Jordan Samuel Nganga.

Jordan Samuel Nganga occupe le poste de directeur général de l'Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) de l'Outaouais. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Ce dernier souligne que par le passé, nous avions beaucoup de personnes que nous recevions qui étaient des personnes à faible revenu. Aujourd’hui, nous avons de plus en plus de gens qui font partie de la classe moyenne supérieure .

Ça témoigne de la difficulté que les gens ont à joindre les deux bouts.

De génération en génération

Bénévole à la Maison de l'Amitié de Hull depuis maintenant 18 ans, Mélanie Lamarche a elle-même bénéficié du magasin-partage .

Ses trois enfants ont pu en profiter quand ils étaient à l’école, et aujourd’hui ses petits-enfants en bénéficient aussi.

Mélanie Lamarche est bénévole à la Maison de l'Amitié de Hull depuis maintenant 18 ans. Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

Mme Lamarche se rappelle que grâce au magasin à faibles prix, elle pouvait équiper ses trois enfants en fournitures scolaires sans dépenser plus de 25 $.

C’est cinq sous, dix sous, une piastre, c’est moins cher que quand tu vas au magasin , souligne-t-elle.

L'initiative est d’une grande aide aux familles dans le besoin, selon elle, puisque le prix des fournitures scolaires en magasin grimpe de plus en plus.

Les choses sont tellement chères que quand on peut bénéficier du magasin scolaire [...] ça aide beaucoup , laisse entendre cette dernière.

Avec les informations de Julien David-Pelletier et Inès Ali-Khan