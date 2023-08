Il y a encore du chemin à faire à Gatineau en matière de droits des personnes LGBTQ+, selon un organisme de la région. Bien que Trans Outaouais ait reconnu certaines avancées vendredi matin, lors du lever du drapeau arc-en-ciel en marge de la Semaine de la fierté, l'organisme déplore un manque de logements, de soins de santé spécialisés et de représentation au sein de l’administration municipale.

Je suis fatigué, mais je suis aussi fâché. Ma communauté est fâchée. Et tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas les mêmes droits que tout le monde, on n’arrêtera pas , a lancé Lionel Lehouillier dans le hall de la Maison des citoyens.

Le président du conseil d’administration de Trans Outaouais s’exprimait devant des organismes et des élus de tous les niveaux de gouvernement.

Lionel Lehouillier est président du conseil d'administration de Trans Outaouais.

Je suis fatigué de répondre à des courriels par "on s’excuse", il n’y en a pas de services, renchérit-il.

Ces propos faisaient contraste à ceux du député provincial de Chapleau, Mathieu Lévesque, aussi présent pour l'occasion.

Aujourd’hui, c’est une journée positive. On met l’accent sur les grandes avancées qu’on a réussi à faire au gouvernement du Québec , a-t-il fait valoir.

La première Fierté c’était une manifestation. La Fierté, oui, c’est un moment de célébrations, mais c’est aussi un moment pour faire des revendications, parce que c’est un des rares moments où on nous écoute , réplique Lionel Lehouillier.

Un poste annoncé pour une deuxième fois

De son côté, la conseillère du district de l'Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron, reconnaît qu’il y a encore du travail en matière de représentation LGBTQ+ dans l’administration municipale. C’est pourquoi la Ville veut embaucher une personne qui serait chargée des enjeux de diversité et d’inclusion au sein de l’équipe de ressources humaines.

La conseillère du district de l'Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron.

On va pouvoir s’améliorer encore plus, croit Mme Miron. On va pouvoir avoir une expertise dans la maison.

Cependant, la création de ce poste avait déjà été annoncée l’an dernier par la mairesse France Bélisle, en marge des célébrations de la Fierté. Même si l’emploi a été affiché il y a quelques mois, la Ville est toujours à la recherche de candidats.

Malgré ces délais, Trans Outaouais salue la volonté de la Ville.

C’est une ouverture d’esprit de la part de Gatineau. Il y a beaucoup d’enseignements à faire du côté des cols bleus, des cols blancs, de tous [les employés] municipaux. Il y a des enjeux que les gens ne connaissent pas, comme les pronoms , indique le vice-président de l’organisme François Zarraga.

Un accès au logement restreint

Il y a aussi l’accès au logement qui préoccupe les organismes LGBTQ+ locaux.

Les logements sont extrêmement chers à Gatineau parce qu’ils sont en compétition avec Ottawa où c’est encore plus cher , explique Lionel Lehouillier.

Il ajoute que les personnes trans ont plus de mal à trouver du travail, puisqu’elles sont plus susceptibles d’être discriminées par les employeurs.

La personne trans qui n’a pas d’emploi ne peut pas se payer de logement. Alors tout ça, c’est relié.

De son côté, Mme Miron voudrait conscientiser ses collègues à cette réalité.

Tous les gens des minorités, quelles qu’elles soient, se sentent discriminés dans l’obtention d’un logement , ajoute-t-elle.

Lacune dans les soins de santé

Trans Outaouais dénonce également un manque de soins de santé spécialisés pour les personnes trans. Selon l’organisme, un seul médecin à Gatineau desservirait cette clientèle qui a des besoins particuliers, notamment en matière d’hormonothérapie.

Le député Mathieu Lévesque ajoute que l’accès à la santé est un problème qui touche toute la population.

On sait que nous avons un enjeu frontalier avec Ottawa, et ça crée une situation où tous les secteurs sont affectés, incluant les médecins qui pourraient s’occuper de la communauté LGBTQ+

Ce dernier rappelle que la CAQ travaille présentement à un plan global pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre en santé.

Trans Outaouais veut profiter de la visibilité qu’offre la Semaine de la fierté pour sensibiliser la population au chemin qu’il reste encore à parcourir. Les célébrations de la Fierté débuteront samedi à Gatineau comme à Ottawa, et elles se concluront le 27 août.

Avec les informations de Nelly Albérola et Maude Ouellet