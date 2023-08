La suspension du service de train léger sur la ligne 3 amplifie la frustration de résidents de Scarborough, un secteur de l'est de Toronto mal desservi par le transport en commun. Les navettes qui doivent servir de remplacement rallongent considérablement la durée du trajet jusqu’au centre-ville.

Pour se rendre de chez lui, près de l’intersection des rues Finch et Nielson, jusqu’à son travail, près de la station St. George, Aditya Srinivasan doit habituellement prendre un autobus, un train léger et deux métros. Le trajet prend normalement une heure et demie.

Depuis que le train léger de Scarborough est hors service, il n’a d’autre choix que de prendre le service de navette qui le remplace temporairement.

Les autobus partent à des intervalles de quelques minutes, ce qui est une bonne chose , souligne-t-il.

Mais cela ajoute tout de même entre 20 et 30 minutes à son trajet. L’idée de passer encore plusieurs années sans train léger ni métro à Scarborough le décourage.

Je trouve que le service de transport au centre-ville est beaucoup mieux huilé qu’à Scarborough. Ici, c’est très fragmenté , dit Aditya Srinivasan.

Des usagers du métro de la ligne 3 Scarborough en colère.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Pas comme d'habitude. Des usagers du métro de la ligne 3 Scarborough en colère ÉMISSION ICI PREMIÈRE Pas comme d'habitude Écouter l’audio (Des usagers du métro de la ligne 3 Scarborough en colère. 9 minutes 20 secondes) Durée de 9 minutes 20 secondes 9:20

Un retour incertain du train léger

La ligne 3 est hors service depuis qu’une de ses voitures a déraillé, le 24 juillet, blessant cinq personnes.

Publicité

La Commission de transport de Toronto (CTT) avait alors annoncé que le service serait suspendu pour mener une enquête complète sur les causes de l’accident et une inspection de la ligne, ce qui pourrait prendre environ trois semaines. Trois semaines et demie plus tard, le service n’a toujours pas repris.

Or, la CTT a prévu de fermer pour de bon la vieillissante ligne 3 en novembre, pendant que Metrolinx travaille à étendre la ligne 2 du métro jusqu'à Scarborough.

Le conseiller municipal et nouveau président de la CTT Jamaal Myers estime qu’il ne serait pas rentable de rouvrir la ligne 3 pour seulement quelques semaines.

Je présume qu’elle ne rouvrira pas. Même si c’était techniquement possible, voulons-nous dépenser l’argent nécessaire pour la remettre en service, alors qu’il faudra s’en débarrasser en novembre? dit-il.

Je pense qu’on doit se concentrer sur notre service de navettes, c’est la priorité, maintenant.

Publicité

En attendant le prolongement du réseau de métro

Le prolongement de la ligne de métro dans Scarborough est prévu pour 2030.

D'ici là, la CTT comme mettre en service des autobus express pour desservir Scarborough. Ceux-ci auront une voie de circulation réservée, ce qui devrait leur permettre d’être plus efficaces que les navettes actuelles.

Le professeur en géographie urbaine de l’Université de Toronto à Scarborough Andre Sorensen estime que c’est probablement la meilleure alternative possible à un métro ou un train léger.

Mais [les autobus] devront quand même s’arrêter à certaines intersections. Ce ne sera pas aussi rapide et il y aura probablement des complications et des retards , ajoute-t-il.

L’expert souligne que les services de transport en commun sont typiquement moins développés en périphérie qu'au centre-ville. Selon lui, Scarborough s’en tire d’ailleurs plutôt bien comparativement à des banlieues nord-américaines.

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

Le professeur observe toutefois que les besoins y grandissent particulièrement vite, alors que l’explosion des loyers à Toronto pousse de plus en plus de gens à s’installer en périphérie de la ville.

Maintenant, nous avons beaucoup plus de gens qui ont des revenus modestes, qui vivent dans des quartiers de banlieue qui ont vraiment été conçus pour les propriétaires de voitures , explique-t-il.

Par ailleurs, compte tenu de l’urgence de réduire le nombre de véhicules sur les routes dans un contexte de crise climatique, Andre Sorenson estime qu’il est plus important que jamais d’offrir d’autres solutions de transport même hors du centre-ville.

Avec des informations de Kirthana Sasitharan de CBC