Le NPD promet une subvention pour l’achat de véhicule électrique, s’il est élu

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba promet d'offrir des rabais aux automobilistes qui souhaitent faire l'acquisition d'un véhicule électrique.

Le chef du parti, Wab Kinew, affirme vendredi que, si son parti est élu pour former le prochain gouvernement, il offrira une subvention de 4000 $ pour l'achat d'un véhicule neuf, et de 2500 $, pour un véhicule usagé.

On sait que les véhicules électriques deviennent plus accessibles, mais en offrant ces incitatifs, c'est quelque chose qu'une économie moderne doit faire. C'est le temps pour le Manitoba de prendre des actions en ce qui a trait à l'électrification des transports , déclare Wab Kinew.

Le gouvernement fédéral offre actuellement des remises pouvant aller jusqu'à 5000 $.

D'autres provinces comme le Québec, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont leur programme de subvention pour l'achat de voitures électriques. C'est la même chose pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Le programme québécois est le plus généreux, offrant 7000 $ pour l'achat de voitures entièrement électriques neuves.

Davantage de terres protégées

Wab Kinew promet aussi qu'un gouvernement néo-démocrate souscrirait à l'engagement fédéral de protéger 30 % des terres et des océans d'ici 2030.

On le fera avec le consentement des Autochtones et des Premières Nations. Les aires protégées font partie de la solution quand on parle de changements climatiques. Elles préservent la qualité de l'air, de l'eau et du sol , affirme-t-il. Ces terres sont vues par les Premières Nations comme des endroits pour leur développement économique.

Selon lui, environ 11 % des terres et des eaux du Manitoba sont actuellement protégées. Il lance une flèche au gouvernement progressiste-conservateur en laissant entendre qu'il traîne les pieds dans ce domaine.

Le NPD souhaite rétablir le financement de neuf organisations environnementales, notamment celui du Réseau écologique du Manitoba, dont une partie du budget a été amputé en 2020.

Avec les informations de La Presse canadienne