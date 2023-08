Les 11e Journées portes ouvertes agricoles de l’Alberta se tiendront ce week-end. Plus de 130 fermes et entreprises de production alimentaire, des brasseries artisanales aux jardins maraîchers en passant par les silos à grains et les ranchs de bisons, vont accueillir les visiteurs.

L’événement à l’échelle de la province est conçu pour faire le lien entre les aliments que nous mangeons et leur provenance.

Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas besoin de comprendre dans la vie, mais lorsqu'il s'agit d'alimentation, il est important que nous la comprenions , affirme Cole Ambrock, qui enseigne l'agroalimentaire au Lakeland College de Vermilion, en Alberta, à 190 kilomètres à l'est d'Edmonton.

Cole Ambrock, enseigne l'agroalimentaire au campus du Lakeland College à Vermilion, en Alberta. Photo : Radio-Canada / Adrienne Lamb

Selon des données publiées en 2017, seuls 3 % des Canadiens avaient un lien direct avec une ferme, indique Cole Ambrock.

De nouvelles données, présentées cette année dans un rapport de RBC, indiquent également qu'environ 40 % des agriculteurs canadiens prendront leur retraite au cours de la prochaine décennie.

De plus, les chercheurs s'attendent à ce que l'industrie agricole perde 24 000 ouvriers agricoles, pépiniéristes et serristes.

Depuis son lancement en 2012 avec seulement 46 sites, les Journées portes ouvertes agricoles de l’Alberta ont enregistré plus d'un million de dollars de ventes totales et environ 150 000 visites de fermes.

Les vignobles et les distilleries, les fermes de fleurs et d’ail, les ranchs pour les alpagas et les moutons font tous partie des lieux d'accueil.

Briser les mythes

La copropriétaire de Chatsworth Farm, Charlotte Wasylik, s'attend à ce que plus de 300 personnes visitent la ferme située au nord de Vermilion samedi.

Au fil des ans, de nombreuses personnes se sont arrêtées pour passer du temps avec les moutons, les volailles et les bovins. Mme Wasylik est fière de montrer ce qu'ils font, mais pour elle, il s'agit aussi de briser les mythes sur le mode de vie agricole tel qu'on le voit à la télévision.

Charlotte Wasylik, copropriétaire de Chatsworth Farm, au nord de Vermilion, en Alberta, se prépare à l'événement de ce week-end. Photo : Radio-Canada / Adrienne Lamb

Il faut s'assurer que les gens comprennent que nous ne sommes pas comme Yellowstone , dit-elle en faisant référence à la série télévisée sur une famille américaine vivant dans un ranch.

Yellowstone n'est pas une représentation très fidèle de ce que sont la plupart des fermes

L'accès aux événements de la ferme est gratuit, mais certaines activités peuvent être payantes. Le payement se fait en espèces seulement et certaines nécessitent une réservation avant l'arrivée.

Événement à bénéfices multiples

Les événements d'agritourisme comme les Journées portes ouvertes agricoles de l’Alberta ne sont pas uniquement destinés aux citadins qui viennent dans les communautés rurales , explique Cole Ambrock, c'est aussi l'occasion pour les ruraux de trouver un emploi dans ces fermes et d'y rester.

En 2016, l'entrepreneur Patrick Dupuis a ouvert la fromagerie Old School à Vermilion après avoir servi 25 ans dans l'armée. Nous avons commencé très, très petit, nous faisions 50 kilogrammes par semaine , explique-t-il.

Patrick Dupuis, copropriétaire de Old School Cheesery, montre sa nouvelle installation de production à Vermilion, en Alberta. Photo : Radio-Canada / Adrienne Lamb

Aujourd'hui, sa fille Valérie Roberts et lui, fournissent environ 400 kg de fromage par semaine à 45 épiceries et restaurants de l'Alberta. Ils fabriquent du fromage en grains pour la poutine, le cheddar vieilli et des fromages de spécialité comme le Brie, les vendant dans un nouveau restaurant et une terrasse offrant une vue sur l’installation de production où les aliments sont fabriqués, à Vermilion.

Les clients veulent de la transparence sur le processus et la chaîne d'approvisionnement, depuis les vaches laitières jusqu'au produit fini sur leurs frites, affirme Patrick Dupuis. Les gens sont très curieux, surtout depuis la pandémie, de prendre du recul et de voir d'où vient leur nourriture, qui la fabrique et comment elle est fabriquée.

Avec les informations d'Adrienne Lamb