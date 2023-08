Une course de voiliers se déroule cette fin de semaine pour une première fois dans la baie de Gaspé : le Championnat canadien J/22 2023.

Le Championnat accueille sept équipes de voile de Montréal, d'Hudson en Ontario et de Gaspé.

Les J/22 sont des bateaux qui sont des petits quillards, avec un lest dans la quille et qui ne peuvent pas chavirer contrairement aux dériveurs , explique Stéphane Lepage, membre du comité organisateur du Championnat canadien de J/22.

Tous les bateaux sont identiques et c’est l’équipage qui fait la différence, pour gagner [la course] , ajoute-t-il.

L'objectif de l'événement est de mieux faire connaître la baie de Gaspé et de relancer les compétitions dans le secteur, selon Stéphane Lepage.

La régate amicale du dimanche est populaire à la marina de Gaspé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La baie de Gaspé, c’est un endroit absolument exceptionnel. Visuellement, c’est très beau, mais pour faire de la voile c’est un lieu de qualité mondiale , estime le navigateur.

Les conditions géographiques y sont réunies pour pratiquer le sport.

Il y a une barre de sable qui arrête les vagues, puis il y a un phénomène thermique avec la mer et les montagnes qui crée un vent constant à peu près tous les jours, donc on a des conditions de voiles exceptionnelles!

L’initiative est celle d’un groupe d’amateurs de voile, qui se sont procuré les mêmes bateaux pour pouvoir organiser des courses. Le participant Matthew Wadham-Gagnon en fait partie.

C’est excitant pour plein de raisons, ça fait longtemps que je fais de la voile et j’ai toujours aimé l’ambiance d’une régate , s’exclame-t-il, en référence aux courses nautiques.

On espère que les visiteurs vont être charmés tout comme nous on l’est [...] C’est un peu un secret caché, on souhaite transmettre notre amour pour ce plan d’eau , dit M. Wadham-Gagnon.

Le Club nautique Jacques-Cartier a d’ailleurs procédé à l’achat d’un voilier J/22 afin de créer une équipe permanente junior à Gaspé.

La course, une première dans la baie de Gaspé, aura lieu samedi et dimanche.