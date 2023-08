Un jeune de 12 ans sauve 3 personnes de la noyade

Théo Ferland a 12 ans. Mercredi après-midi, il a sauvé de la noyade un père et ses deux enfants lors d’une escapade sur le fleuve Saint-Laurent.

Dans l’embarcation, Jean-Pierre Boily et ses deux enfants, Alice, 8 ans, et Émile, 11 ans. Un 3e moussaillon, Théo, complète l’équipage qui part en direction de l’île de sable .

Situé sous le pont de l’Île d’Orléans, il s’agit d’un endroit où, à marée basse, le sable apparaît et où l’eau nous arrive environ aux genoux , dit Théo, en entrevue avec Radio-Canada.

Les gens ont l’habitude d’aller y marcher, jouer, se faire bronzer, précise Cindy Langlois, sa mère.

Ouvrir en mode plein écran Théo Ferland, 12 ans, a sauvé de la noyade un père et ses deux enfants lors d’une escapade sur le fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

À un moment, Alice perd pied, elle va trop loin et ne touche plus le fond , explique Théo. Il tente alors d’aller aider la petite sœur de son ami, mais, à son tour, réalise qu’il est incapable de revenir là où l’eau est moins profonde.

Je ne pensais pas que le courant allait jouer contre nous.

Jean-Pierre s’élance à son tour pour aller sauver sa fille, mais est lui aussi emporté par le fort courant du Saint-Laurent. Émile n'a guère plus de chance.

Publicité

J’étais le seul qui était encore proche du bateau , raconte Théo. J’ai nagé de toutes, toutes, toutes mes forces, à contre-courant, et je suis revenu sur l’île [de sable].

C’est pas aujourd’hui que ça se termine

Dans le feu de l’action, combattant le courant, Théo se répète, tel un mantra : C’est pas aujourd’hui que ça se termine .

J’étais sûr qu’on mourrait les quatre , avoue-t-il. Mais j’ai dit : "Non, c’est pas aujourd’hui que ça se termine".

Le jeune pense aussi à son père, décédé en février dernier, et ne lâche pas.

Il s’est battu 5 ans contre sa maladie, alors je pensais au courage qu’il a eu et ça m’a aidé à avancer , ajoute-t-il. Il m’a donné de la force.

Ouvrir en mode plein écran Située sous le pont de l’Île d’Orléans, «l'île de sable» est un endroit où, à marée basse, le sable apparaît et où «l’eau nous arrive environ aux genoux», dit Théo. Photo : Radio-Canada

Un dernier espoir

En direction de l’embarcation, Théo voit Émile, Alice et leur père s’éloigner de plus en plus dans les eaux du fleuve. Il lance à l’eau les vestes de sauvetage, se disant que le courant fera le travail pour les acheminer à eux.

Mon dernier espoir était de prendre le bateau pour aller les chercher , ajoute celui qui, du haut de ses 12 ans, n’a jamais conduit d’embarcation.

Il arrive néanmoins à faire démarrer le bateau pour aller sauver le trio.

Ouvrir en mode plein écran Le pont de l’Île d’Orléans. Photo : Radio-Canada

Pendant ce temps, un travailleur s'affairant sous le pont constate la situation et appelle les secours.

Ils arriveront une dizaine de minutes après que tous aient remis les pieds dans le bateau.

Essoufflé, vidé, j’avais tout donné [et] j’étais content de les avoir sauvés , lance Théo, tout sourire.

D'après une entrevue de Colin Côté-Paulette