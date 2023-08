Des employés de la restauration dénoncent le manque de régulation des pourboires

En Saskatchewan, des employés de la restauration souhaitent davantage de régulation en matière de pourboires. En effet, la province fait partie des quatre entités du pays où cette gratification n’est pas régulée, ce qui laisse la porte ouverte à des abus.

Ce manque de loi fait que certains serveurs s’estiment lésés par les employeurs. En effet, certains propriétaires de restaurants ou de bars s’emparent souvent des pourboires du personnel, selon une ancienne serveuse de bar, Laura Civica.

Nous avions donc un patron qui prenait tous les pourboires de tous les serveurs et les conservait parfois quelques mois à la fois, puis ils les redistribuaient. Mais je pouvais voir combien de pourboires j'apportais par jour. Je recevais une fraction de ce que je gagnais, une très petite fraction de ce que je gagnais en une semaine.

Lorsqu'elle exerçait toujours le métier, Laura Civica rapportait environ 100 $ en pourboires par soirée. Cependant, elle ne recevrait qu'environ 500 $ tous les deux mois. Elle plaide pour le changement de ces règles.

Je pense que, lorsqu'on vit en dessous du seuil de pauvreté, lorsque le salaire couvre à peine le loyer et la nourriture, c'est vraiment difficile. On ne peut pas juste prendre deux semaines de vacances et prendre du retard sur le loyer. Cela ne fonctionne pas. On ne peut pas prendre de retard sur ses factures, car on ne le rattrapera jamais , explique Laura Civica.

Même son de cloche du côté d'un autre serveur ayant requis l’anonymat. Sur le réseau social Reddit, il souligne avoir été, par moments, lésé dans le partage de cette gratification.

Parfois, j'ai de nouveaux employés dans la cuisine qui font des erreurs et je dois leur donner un pourboire même si je n'en reçois pas. [Cela] n'a pas de sens pour moi, étant donné que leur salaire est déjà plus élevé que celui d'un serveur qui gagne toujours le salaire minimum.

Lorsqu'on ne donne pas de pourboire sur une facture, on doit savoir que le serveur paie le pourcentage du pourboire qui revient au reste du personnel. Tous les responsables nieront ce fait, mais si on regarde les choses logiquement, c'est la réalité , affirme-t-il.

Publicité

De son côté, l’association Restaurants Canada, qui défend les intérêts des travailleurs dans la restauration, affirme qu'elle appuie la réglementation et la loi provinciales en cours en ce qui concerne les pourboires en Saskatchewan.

Cela favorise vraiment l'harmonisation interprovinciale et fournit une certaine clarté aux employeurs et aux employés, ce qui sera essentiel , indique la vice-présidente régionale de Restaurants Canada, Jennifer Henshaw.

Le public a jusqu'à la fin du mois d'octobre pour faire part de ses réflexions à l'examen des normes d'emploi par lettre ou par courrier électronique.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti