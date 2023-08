L’hydroélectrique au cœur du développement durable des Chutes-de-la-Chaudière

Il en a passé de l’eau au barrage du parc des Chutes-de-la-Chaudière depuis sa construction il y a 25 ans. La petite centrale hydroélectrique demeure un modèle à l’heure où Québec cherche à ajouter de la puissance disponible.

Ouvrir en mode plein écran Michel Letellier est président et directeur général d’Innergex, une entreprise qui possède des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et solaires en plus d'installations de stockage d’énergie au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Pour nous, c’est le plus bel exemple de développement durable. Le regard sur les chutes, Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex, est fier de la centrale Gilles-Lefrançois, renommée en l'honneur du fondateur de l'entreprise à la suite de son décès en 2022.

C’est gagnant-gagnant! Le privé peut faire un rendement raisonnable qui est partagé avec le milieu [...] On produit de l’électricité, mais dans le respect de l’environnement.

En fonction depuis 1999, la centrale produit 25 mégawatts (MW) d’électricité au fil de l’eau, car il n’y a pas de réservoir ici. On prend le débit naturel de la rivière Chaudière , explique le PDG, tout près de l’entrée d’eau du côté ouest du barrage.

Ouvrir en mode plein écran Éric Tremblay, superviseur à la centrale Gilles-Lefrançois marche à l’intérieur du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran Deux énormes tuyaux acheminent l’eau de la rivière Chaudière vers les turbines pour finalement produire de l’électricité. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran Fonctionnement de la centrale Gilles-Lefrançois au parc des Chutes-de-la-Chaudière. Photo : Courtoisie: Innergex

L’eau sous pression descend à l’intérieur de deux tuyaux qui se dirigent sous terre vers la centrale. La force de l'eau actionne les deux turbines de type Kaplan, chacune de 12,5 mégawatts, c’est comme une grosse hélice de bateau . Un générateur produit par la suite l’électricité qui est envoyée vers le réseau d’Hydro-Québec. Le tout vendu un peu plus de six cents le kilowattheure (kWh). L’eau ressort à la toute fin du procédé dans un canal de fuite vers le lit de la rivière naturelle.

Près de 5000 maisons sont alimentées par la centrale, mais Québec a une soif énergétique plus grande encore. En mai dernier, Québec admettait avoir « un problème à court terme » avec la puissance disponible dans le réseau d'Hydro-Québec.

Forcément, on ne pourra pas répondre à la demande complète avec de petites centrales, mais chaque mégawatt supplémentaire développé dans un contexte de partage gagnant-gagnant, ce sera ça de plus , explique Michel Letellier.

Acceptation sociale

Assis sur un banc du parc des Chutes-de-la-Chaudière, Guy Dufort, retraité d’Innergex, se souvient de l’époque où le projet ne faisait pas l’unanimité. Oui, il y avait des gens contre, c’est salutaire pour un projet , mentionne celui qui a travaillé sur le chantier.

Le ministre de l’Environnement avait dit : "non, pas de projet". C’est le milieu qui s’est soulevé et a dit : "ce n’est pas de même que ça va marcher, c’est notre projet."

Beaucoup de choses ont changé par la suite, mentionne le Lévisien. Un travail important a été enclenché avec le milieu, les comités consultatifs, la MRC , il y avait une consultation en continu. Pour lui, le promoteur, c’est de la visite. Il doit enlever ses souliers à la porte, image-t-il. C’est le promoteur qui doit s’intégrer aux valeurs du milieu [pas l’inverse].

Ouvrir en mode plein écran La centrale Gilles-Lefrançois est automatisée, de la récupération de débris dans la prise d’eau (à gauche sur la photo) jusqu’au débit esthétique sur le barrage (à droite sur la photo). Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran Michel Letellier mentionne que c'est au cours des consultations avec la population qu'Innergex a établie de garder ce côté esthétique des chutes. La nuit, l'entreprise diminue le débit esthétique pour le turbiner. Une opération qui dure 15 à 20 minutes. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Développement récréotouristique

Aujourd'hui, la centrale se trouve au cœur d’un site récréotouristique qui attire plus de 460 000 personnes par année selon les dernières données de la Ville de Lévis.

Éric Tremblay est superviseur à la centrale Gilles-Lefrançois. Tous les jours, je vois du monde de mon bureau de la centrale, je leur fais des bye-bye par la fenêtre et je vais leur expliquer comment ça marche. Ils sont plusieurs à penser qu’il s’agit d’une station de pompage des eaux.

Lydia Robichaud et Pauline Boulianne sont des touristes de la Rive-Nord de Montréal. Elles ne connaissaient pas la petite centrale hydroélectrique. Quand on arrive proche, on entend le bruit, mais pas plus que ça , explique Lydia Robichaud. De son côté, Pauline Boulianne aime beaucoup l’aspect de la nature intégré au décor de la Centrale.

Ouvrir en mode plein écran Il est possible de voir les tuyaux et les turbines dans des fenêtres à l'extérieur de la centrale Gilles-Lefrançois du parc des Chutes-de-la-Chaudière. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le débit du barrage et le récréotourisme sont partie prenante de la notion de partage de la ressource , comme l’explique Miche Letellier. On a voulu garder cet aspect naturel de la chute pendant la journée. Le soir venu, on peut utiliser l'eau de la rivière pour produire plus d’énergie hydroélectrique. La centrale produit donc très peu d’électricité durant le jour l’été.

Chaque année, Innergex redonne près de 400 000 $ de ses revenus en redevance au gouvernement et au parc des Chutes-de-la-Chaudière.