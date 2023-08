Shawn Morton-Boutin prend sa retraite et rentre au bercail

Le hockeyeur Shawn Morton-Boutin est de retour avec les Foreurs de Val-d'Or à titre d'entraîneur adjoint.

Le défenseur valdorien a récemment annoncé sa retraite à l’âge de 33 ans, après 12 saisons chez les professionnels, aux États-Unis et en Europe.

Il trace un bilan très positif de sa carrière, même s'il n’a pas eu l'occasion de goûter à la Ligue nationale.

C’est sûr que le rêve de tout hockeyeur est de jouer dans la LNH, mais je voulais avant tout gagner ma vie en vivant ma passion, affirme-t-il. J’ai eu de la chance. Le hockey m’a permis de voyager, de découvrir de nouvelles cultures, des villes incroyables. Je suis fier de mon parcours et je veux partager ça avec les joueurs. Il y a plusieurs routes pour atteindre ses rêves. Le hockey est un grand monde, plein d’occasions.

L’ancien arrière des Foreurs explique que l’offre de ces derniers a pesé lourd dans sa décision d’accrocher ses patins.

Ce n'est jamais facile de prendre la décision, mais plusieurs choses sont entrées en ligne de compte. Mon plan était toujours de revenir à Val-d’Or et le ''timing'' était bon. J’en ai parlé avec ma blonde et ma famille et je me suis dit que, des fois, la vie te donne des signes.

Shawn Morton-Boutin n’est pas étranger au rôle d’entraîneur. Il a occupé cette fonction auprès des défenseurs alors qu’il jouait à Dundee, en Écosse. Il s’est aussi retrouvé derrière le banc pour terminer la dernière saison, après le congédiement de l’entraîneur-chef de son équipe.

J’avais aussi eu la chance d’y goûter avec les Foreurs, quand Mario Durocher m’avait donné une occasion derrière le banc lors d’un camp d‘entraînement, à 24 ou 25 ans, relate-t-il. J’ai eu la piqûre et ça m’a confirmé que c’est ce que je voulais faire comme deuxième carrière. J’adore la game, les côtés tactiques et techniques. J’ai la chance de vivre encore l’ambiance d’une équipe, avec une bonne organisation. C’est le meilleur des deux mondes.

Comme adjoint de Maxime Desruisseaux, Morton-Boutin s’est notamment vu confier la responsabilité des défenseurs des Foreurs.

Je veux aussi jouer un rôle de proximité avec les gars, confie-t-il. J’étais dans un vestiaire de hockey l’an passé et je veux leur apporter mon expérience, autant sur la glace que hors glace. Ma porte va être ouverte pour discuter avec eux de quoi que ce soit.

Le pic tatoué sur le coeur

Shawn Morton-Boutin a joué 286 matchs dans l'uniforme des Foreurs, le deuxième total de l'histoire de la concession. Il renoue avec les couleurs vert et or avec un brin d’émotion.