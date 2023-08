L’entreprise Cime Aventures poursuivie au pénal

Alors qu’un jugement de la Cour supérieure est toujours attendu dans le litige qui oppose Cime Aventures au gouvernement du Québec, voilà que l’entreprise récréotouristique fait elle-même l’objet d’un recours judiciaire, cette fois au pénal.

La compagnie privée organise des excursions nautiques sur la rivière Bonaventure. Elle est autorisée à opérer chaque été sur le territoire de la ZEC de la rivière Bonaventure en vertu d’une autorisation de commerce délivrée par Québec, à laquelle sont assorties plusieurs conditions.

Or, dans le constat d’infraction produit par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), on apprend que Cime Aventures n'aurait pas respecté ces conditions.

L'infraction alléguée à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune pourrait, selon le document, être passible d’une amende minimale de 2500 $. Elle aurait été constatée le ou vers le 20 août 2021 en aval de la fosse Double camp, à Saint-Alphonse, au débarcadère de la compagnie.

Deux hommes descendent la rivière Bonaventure à bord d'une embarcation louée par l'entreprise Cime Aventures. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Cime Aventures a décliné la demande d'entrevue de Radio-Canada. Par le passé, sa directrice générale, Élodie Brideau, avait néanmoins indiqué dans une déclaration que son entreprise a toujours adopté une posture responsable et respecté les ententes en vigueur .

L’autorisation de commerce, au cœur de deux dossiers

L'autorisation de commerce que Cime Aventures est accusée de ne pas avoir respectée est également au cœur du recours judiciaire qu'elle a intenté en Cour supérieure à l'été 2021. La compagnie gaspésienne tente d'invalider cette entente conclue avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

L’avocat représentant Cime Aventures a notamment plaidé, lors des trois jours d’audiences qui ont eu lieu au palais de justice de Montréal en avril, que cette entente est inconstitutionnelle.

Cime Aventures prétend que Québec n’avait pas l’autorité de régir en matière de navigation, une compétence fédérale, notamment en limitant le nombre d'embarcations qu'elle peut admettre sur la rivière Bonaventure.

Lors du procès, l’avocat de l’Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure (APSB), qui gère la ZEC de la rivière Bonaventure, avait aussi été entendu. Le juriste avait tenté à plusieurs reprises de démontrer au juge Alexander Pless que la compagnie gaspésienne ne respectait pas l’autorisation de commerce en question, et ce, depuis plusieurs années.

La cause de Cime Aventures a été entendue à Montréal puisque la requête avait été déposée dans ce district judiciaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le juge Pless a pris le dossier en délibéré le 6 avril. Une décision de sa part n’est pas attendue avant encore plusieurs semaines.